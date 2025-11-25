A brazil legfelsőbb bíróság elrendelte, hogy Jair Bolsonaro kezdje meg a 27 éves büntetését egy 12 négyzetméteres cellában

Brazília volt elnökét, Jair Bolsonaro-t arra kötelezte a bíróság, hogy kezdje meg 27 éves büntetésének letöltését a főváros egyik rendőrségi bázisán található 12 négyzetméteres cellában, miután elítélték államcsíny megtervezéséért.

Amikor szeptemberben puccskísérlet miatt 27 év börtönbüntetésre ítélték Bolsonarót, azt elemző cikkünkben olyan fejleményként írtuk le, amely nem csak a brazil köztársaság eddigi 135 évében történelmi, hanem az annál jóval nagyobb múltú, ma súlyos gondokkal küzdő globális demokrácia szempontjából is felbecsülhetetlen jelentőségű lehet.

Kedden Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bíró elrendelte, hogy Bolsonaro kezdje meg büntetését, miután az ügy formálisan lezárult a fellebbezési időszak leteltével. Bolsonaro augusztus óta házi őrizetben van, és szombaton előzetes letartóztatásba helyezték, miután sikertelenül próbálta eltávolítani a lábán lévő nyomkövetőt egy forrasztóvas segítségével.

Fotó: SERGIO LIMA/AFP

Bolsonaro hat társának is meg kell kezdenie a büntetését. A volt védelmi minisztert, Paulo Sérgio Nogueira tábornokot és a volt biztonsági minisztert, Augusto Helenót letartóztatták, és a brasíliai Planalto Katonai Parancsnokságon börtönözték be (19, illetve 21 évet kaptak). A haditengerészet korábbi parancsnokát, Almir Garnier Santos admirálist — 24 éves ítélettel — a haditengerészet fogta el és egy bázison tartja fogva. Bolsonaro másik volt védelmi minisztere, Walter Braga Netto már tavalyi letartóztatása óta őrizetben van, ő 26 évet kapott.

A 24 évre ítélt volt igazságügyi minisztert, Anderson Torrest várhatóan a „Papudinha” nevű különleges fogházba szállítják. A 16 évre ítélt egykori hírszerzési vezető, Alexandre Ramagem viszont az Egyesült Államokba szökött, hogy elkerülje a börtönt. (Guardian)