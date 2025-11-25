A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján választotta a nap előadójának Dopemant a Petőfi Rádió

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a közszolgálati Petőfi Rádiónál a nők bántalmazásáról rappelő Dopemant választották a nap előadójának, hívta fel rá a figyelmet Tompos Márton, a Momentum képviselője.
Miután a Fidesz Digitális Polgári Körök létrehozásával próbálta meghódítani a szavazóit, az első számúba Orbán Viktor azt a Dopemant is bevette, aki pár éve azt ajánlotta egy nőverőnek, hogy lehetőleg bordára üssenek, mert attól a nő elhallgat. Emellett a rapper a dalaiban is egészen máshogy definiálja a nők szerepét a párkapcsolatokban. A Bűnöző című számában pedig a nőjogi mozgalmakról is megosztotta a gondolatait:
„Mit szólnak hozzád a feministák?
Ha nem tetszik valami, mehet az egyenjogúság
Kegyetlen módon pofán baszom őket
Mint szódás a lovát, úgy verem a nőket”
Ebből aztán óriási balhé lett, érdeklődtünk róla a Kormányinfón, de még maga Orbán is kiállt a rapper mellett, aki végül azzal summázta az egész balhét, hogy 2013-ban lehetett ilyesmiket csinálni, most nagyon érzékenyek az emberek.
Miért bohóckodik Dopeman Pityinger László a Karmelitában? Mi előnye származik Orbán Viktornak abból, hogy egy kiélezett kampány közepén az egykor még MSZP-s támogatással ringbe szálló, Orbán-fejjel focizó, lecsúszott zenésszel pózoljon?
Mármint Dopemantől. Figyelem, szókimondó szövegek.
Új toxikus situationship tűnt fel a magyar közéletben Orbán Viktor és Dopeman között. A miniszterelnöknél éppen azután érdeklődtünk a nők bántalmazásáról szóló szövegekről, hogy a rapper stúdiójában járt.
„Csöcs alatt bordán."
Mit keres a nőverő himnuszokból karriert építő Dopeman a Karmelitában? Miért támogatják Bede Zsolt meghívását? Ha a Kneecapet ki tudták tiltani, akkor Mahmúd Ahmedinezsádot miért nem? Gulyás Gergelyt kérdeztük.