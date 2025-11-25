Csányi MLSZ-elnök keményen szembement Orbán ötleteivel, és elmesélte, hogy az előző ligapróbálkozás főszereplői börtönben végezték

Csányi Sándor Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Higgadt, de igen határozott stílusban mondott nemet Orbán Viktor több futballügyi ötletére az MLSZ elnökségi ülése után köztévés interjút adó Csányi Sándor MLSZ-elnök.

A miniszterelnök múlt csütörtöki, foci témájú performansza közben felvetette például, hogy mi lenne, ha a magyar bajnokságot az MLSZ helyett egy, a klubokra épülő profi liga szervezné. Csányi most azt mondta, hogy „a profi liga megalakulása nem szolgálná a magyar foci érdekét”, hozzátéve, hogy meglepődött azon, hogy Orbán most erről beszélt.

Majd felidézte, hogy a magyar fociban korábban egyszer már létezett profi liga: 1998 és 2004 között, vagyis nagyrészt az első Orbán-kormány idején. Csányi pókerarccal idézte fel, hogy klubtulajdonosként kik voltak ennek a Ligának a meghatározó figurái: a győri Tarsoly Csaba, a pápai Bíró Péter és a nyíregyházi Sziky Gyula. Ők később mind börtönbe kerültek, a ligát irányító szaknévsoros Bodnár György pedig külföldön ült börtönben. A Liga-próbálkozás miatt óriási pénzügyi zavar támadt, az érintettek nem tudtak elszámolni – idézte fel Csányi, aki leszögezte:

„Addig, míg én elnök vagyok, nem lesz hivatásos futball-liga.”

A bankár-vállalkozó ehhez még azt is hozzátette, hogy annak idején három feltétele volt az MLSZ elnöki posztjának elfoglalásához, ezek egyike az volt, hogy szó sem lehet ligáról. Érdemes felidézni, hogy Orbán – aki személyesen kapacitálta annak idején Csányit és fogadta el ezt a feltételét is – most saját maga hozta elő újra a ligatémát, általános meglepetésre és eszerint minden bizonnyal Csányi nyílt provokálásának a szándékával.

Csányi Sándor később arról is beszélt, hogy annak idején „alapvetően nem értett egyet” a kiemelt akadémiák létrehozásával. (Ami közismert módon Orbán személyes projektje volt.) A kiemeltek nem dolgoztak hatékonyan és az MLSZ sem tudott jól együttműködni velük – idézte fel az elnök. Nem jó, ha túl sok a pénz az akadémiáknál, mert összevásárolják a legjobb korosztályos játékosokat, de elmarad az egyéni képzésük – magyarázta Csányi. Utána viszont arról beszélt, hogy a korábbi rossz élmények után most már jó az együttműködés az MLSZ és a Sportállamtitkárság között az akadémiák ügyében, amióta az államtitkárságon kinevezték Szalai Ádámot.

Ami a miniszterelnök fiatalszabály-ügyi kritikáját illeti, Csányi erre három – elutasító – pontban reagált:

Az egész eleve nem új találmány, 2014 óta van valamilyen fiatalszabály. Az Orbán által a Sportállamtitkárságon keresztül felügyelt rendszerben is van fiatalszabály, ami még szigorúbb is, mint az MLSZ-é. Orbáné szerint az öt pályára lépő magyar játékosból kettőnek kell 21 év alattinak lennie, az MLSZ-szabály szerint egynek. Az MLSZ Orbán által kritizált új fiatalszabálya eleve nincs is még érvényben, csak a következő idénytől élesedik.

Csányi ezen a ponton majdnem elvesztette a hidegvérét, és alig leplezett indulattal említette, hogy a fiatalszabályt kritizáló edzők „mintha nem tudnának írni-olvasni”, majd külön kiemelte a Felcsút edzőjét.

Az MLSZ elnöke azt mondta, hogy egy vébét még megvár az elnöki székben, így megadja magának a sanszot, hogy kijuthassanak.

Csányi kitért a gyalázkodásügyre is. (Amióta Kubatov Gábor Fradi-elnök és Fidesz-alelnök nyilvánosan támadja őt a fiatalszabály miatt, a Fradinak a klubelnökükkel közismerten szoros kapcsolatban álló és rá hallgató ultrái a „Csányi te állat, … az anyádat!” rigmust skandálják minden meccsen. De már a válogatott ultratábora is átvette a dolgot.)

Csányi most azt mondta, hogy eddig bocsánatkérést várt az anyázás miatt. (Meghökkentő módon közben még idézte is a fenti mocskos gyalázkodást a „Csányi, te állat”-ig.) Akár a szurkolóktól, akár egy klubelnöktől. (Nem mondta ki Kubatov nevét, de nyilvánvalóan rá célzott.) De mint kiderült, már nem vár bocsánatkérést. Feltehetőleg azért, mert Orbán múlt csütörtökön nyíltan megmondta, hogy őt egyáltalán nem zavarja az anyázás, szerinte ez a foci része. Csányi épp ezért megbízta az MLSZ két alelnökét, hogy üljenek le tárgyalni a szurkolókkal a problémáikról.