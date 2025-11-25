Először találkozott egymással Karikó Katalin és Krasznahorkai László

„November 20-án a világ egyik legrangosabb elismerését, a Nobel-díjat ünnepeltük és a friss magyar irodalmi Nobel-díjas írót, Krasznahorkai Lászlót köszöntöttük” – írta Facebookon a svéd nagykövetség.

Svédország nagykövete, Diana Madunic a Nobel-díjas író tiszteletére rendezett vacsorán a szerző legközelebbi munkatársait, barátait és alkotótársait látta vendégül.

„Különösen megtisztelő volt, hogy Karikó Katalin, a 2023-as orvostudományi Nobel-díjas biokémikus is az esemény vendége lehetett. Így az este egyben a két Nobel-díjas első, különleges személyes találkozásának is színtere lett.”

Azzal zárták: „Ez az este a kreativitásról, az inspirációról és a Nobel-díj eszméiről szólt: a tudományos kiválóságról, a szellemi fejlődésről és a humanizmusról.”

Krasznahorkai idén októberben kapta meg az irodalmi Nobel-díjat, az indoklásban látnoki életművének jelentőségét emelték ki, ami az apokaliptikus terror közepette is képes megmutatni a művészet erejét. 2023-ban pedig Karikó Katalinnak ítélték – Drew Weissmannal közösen – az orvosi-élettani Nobel-díjat az mRNS-alapú oltási technológia kifejlesztéséért.