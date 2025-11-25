Európai Unió Bírósága: Egy EU-tagállam köteles elismerni egy másikban kötött melegházasságot

„A tagállam köteles elismerni két, az Unióhoz tartozó azonos nemű állampolgár házasságát, ha azt jogszerűen kötötték meg egy másik tagállamban, ahol éltek a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukkal.”

Ez a címe annak a közleménynek, amelyet az Európai Unió Bírósága tett közzé kedden az egyik legfrissebb döntéséről. A közlemény elején ismertetik az esetet, ami ehhez a minden bizonnyal történelmi határozathoz vezetett: két lengyel állampolgár, akik Németországban kötöttek házasságot, kérvényezték, hogy házassági anyakönyvi kivonatukat jegyezzék be a lengyel polgári nyilvántartásba, hogy házasságuk Lengyelországban is elismert legyen. Az illetékes hatóságok elutasították kérelmüket arra hivatkozva, hogy a lengyel jog nem engedélyezi az azonos neműek házasságát.

Az Európai Unió Bírósága, válaszul a nemzeti bíróság által előterjesztett kérdésre, megállapította, hogy az azonos nemű két uniós állampolgár házasságának el nem ismerése – amelyet jogszerűen kötöttek egy másik tagállamban, ahol éltek szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukkal – ellentétes az uniós joggal, mivel ez sérti magát a szabadságot, valamint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot.

Így a tagállamok kötelesek elismerni – az uniós jog által biztosított jogok gyakorlása céljából – azt a családi állapotot, amelyet egy másik tagállamban jogszerűen szereztek meg. „Ha egy másik tagállamban családi életet alakítanak ki, különösen házasság révén, akkor biztosítva kell lenniük arról, hogy ezt a családi életet hazatérésük után is folytathatják” – áll a döntésben.

Bode Mende (balról a második) és Karl Kreile (középen), az első német melegházaspár. Németországban 2017. október 1-től azonos neműek is teljes jogú házasságot köthetnek, ezzel a világon már 23 országban legális a melegházasság. Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Valószínűleg ez a – kötelező érvényű – döntés jogvitákat fog szülni. Azt az Európai Unió Bírósága is rögzíti, hogy mindez nem jelenti azt, hogy az azonos neműek házasságát a tagállamoknak saját belső jogukban is be kellene vezetniük. A tagállamoknak van bizonyos mérlegelési mozgásterük abban, milyen eljárást alkalmaznak a külföldön kötött házasságok elismerésére – így a melegházasságok elismerésére is. Azt viszont kimondja, hogy ha az egyetlen elismerési eljárás például a másik tagállamban kötött házasság anyakönyvi bejegyzése – ahogy Lengyelországban –, akkor ezt az eljárást az azonos neműek között kötött házasságok esetében is azonos módon kell alkalmaznia. A bíróság határozatát itt lehet böngészni. (Guardian)