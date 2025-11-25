Három éven át vette fel a halott anyja nyugdíját az olasz férfi, aki teljes sminkben, parókában, kilakkozott körmökkel bukott le

Épp a saját anyját alakította egy 58 éves olasz férfi sminkben, parókában, kilakkozott körmökkel, hosszú szoknyát hordva, amikor elkapta a rendőrség.

Az anya és a maga módján zseniális fia

Mint utóbb kiderült, a fickó anyja még 2022-ben, három évvel ezelőtt halt meg az észak-olaszországi Mantua közelében található Borgo Virgilio kisvárosban. A vele kettesben élő fia azonban nem jelentette be az esetet és temettette el, viszont felvette a nyugdíját és egyéb állami juttatásait. Magyar nyugdíjas olvasók, figyelem: a nyugdíjas asszony éves bevételei 53 ezer euróra, vagyis 20,2 millió forintra rúgtak!

Ki tudja, mikor bukott volna le a férfi, ha valaha, ám az anyjának lejárt a személyije, amit meg akart újítani, de ehhez az érintettnek be kellett mennie az önkormányzatba. Ami ezután történt, azt a falu polgármestere, Francesco Aporti mesélte el a Corriere della Serának.

A sztori múlt kedden indult, amikor az anyja ruháit és ékszereit viselő fickó megjelent a helyi okmányirodában, hogy meghosszabbíttassa a személyijét. De az ügyintézőnek feltűnt, hogy mintha túl szőrös lenne a néni nyaka és az arcát fedő vastag alapozón néhol borosta ütne át. Miután megbeszélte az asszonnyal, hogy a jövő héten jöhet az igazolványért, riasztotta a főnökét. A városháza biztonsági szolgálata gyorsan megnézte a kamerafelvételeket és kiszúrták, hogy a nő autóval érkezett. Íme:

Csakhogy a nyilvántartás szerint nem volt jogosítványa. Ezután komolyabban nyomozni kezdtek, átnézve a helyi hivatalok adatbázisait és a háziorvosi kartonokat, hogy hamar rájöjjenek: a nőnek évek óta semmi nyoma azokon a helyeken, ahol korábban sűrűn előfordult. Azt is kiszúrták, hogy a nő aláírása nem egészen stimmel sem az utóbbi évek adóbevallásain, sem pedig az önkormányzati dokumentumokon.

Így amikor e héten megjelent az új személyiéért, az asszonyt maga az ügybe beavatott polgármester és egy civil ruhás nyomozó fogadta. A polgármester elmesélése szerint a fickó hosszú ruhát, régies fülbevalót és barna parókát viselt. Korához illően lassan mozgott és a hangja is nőies volt, ám néha becsúsztak furán férfias mély hangok is. A nyaka kicsit vastag és és a bőr is sokkal feszesebb volt a kézfején, mint egy nyolcvanas nőé. De a polgármester férfiasan bevallotta, hogy ha nem tudja előre, hogy valószínűleg csalóval van dolga, simán beszopta volna a dolgot, olyan jó volt a férfi álcája.

A polgármester megkérte a nőt, hogy az ügyintézés részeként ugorjanak át a szemközti rendőrkapitányságra, ahol az asszony bevallotta, hogy a saját fia. Az ezt követő házkutatás során találták meg a nő mumifikálódott testét az egyik szobában.

A legszebb az volt, hogy amikor a Corriere újságírója arról kérdezte a polgármestert, hogy neki mi a sztori sztori lényege, Aporti ezt válaszolta:

„A végtelen magányosság.”

Ezt a romantikus következtetést abból vonta le, hogy a nyomozás felfedte: a kis család egyáltalán nem nélkülözött, 3 lakás és némi föld volt a férfi és anyja nevén, vagyis az egészet nem az anyagi szükség motiválta.