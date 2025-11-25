Három hónappal ismét meghosszabbítanák a Szőlő utcai botrány gyanúsítottjainak letartóztatását

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében eddig kihallgatott két gyanúsított 2025. november 29-ig meghosszabbított letartóztatásának további három hónappal történő meghosszabbítását kezdeményezte, írják közleményükben.

A javítóintézet korábbi vezetője és élettársa a megalapozott gyanú szerint három nehéz sorsú fiatal nőt prostitúcióra, majd az így megszerzett bevételük átadására bírták rá. A volt vezető, párja segítségével a kizsákmányolt fiatalokat tényleges munkavégzés nélkül, valótlanul kitöltött jelenléti ívek felhasználásával közalkalmazottként – közel hatvan millió forint vagyoni hátrányt okozva – foglalkoztatta az intézményben.

Az ügyészség közleménye szerint a gyanúsítottak nagy értékű autókat és ingatlanokat vásároltak annak érdekében, hogy az általuk elkövetett bűncselekményből származó vagyon eredetét legalizálják. Magatartásukkal rendszeres haszonszerzésre törekedtek, céljuk az volt, hogy a sértettek folyamatos prostitúcióra buzdításával biztosítsák saját maguknak a magas színvonalú, biztos anyagi hátteret.

Olyan is előfordult, hogy egy valóban ott dolgozó személy munkabérét saját rendelkezésük alá vonták, és abból a sértett részére csak a mindennapos szükségleteire elegendő összeget biztosítottak. A férfi mindezeken túl, otthonában engedély nélkül egy légpuskát is tartott.

A fentiek miatt a gyanúsítottak emberkereskedelem és kényszermunka, valamint hűtlen kezelés, továbbá pénzmosás, illetve több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának bűncselekményével, a férfi ezen kívül közfeladati helyzettel és lőfegyverrel visszaélés bűntettével is gyanúsítható.

A nyomozó ügyészség szerint továbbra is indokolt a legszigorúbb, személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés fenntartása, ezért indítványozta letartóztatásuk további meghosszabbítását. Az indítvány szerint tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak igyekeznének meghiúsítani a bizonyítást, továbbá a bűnismétlés, a nő esetében a szökés veszélye is reális.

