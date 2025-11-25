Hajtóvadászat indult a férfi ellen, aki autójával egy 25 éves nő halálát okozta Aszódon, majd a baleset után elmenekült

A Gödöllői Rendőrkapitányság halálos közúti baleset gondatlan okozása és a segítségnyújtás elmulasztása miatt indított eljárást, és most körözést adott ki a vétkes sofőr ellen.

A rendőrség közleménye szerint egy 63 éves aszódi férfi november 24-én 12 óra 55 perckor Aszódon a Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél összeütközött egy Mercedes-Benz C 200-as autóval, amely egy oszlopnak ütközött. Vezetője kiszállt a kocsiból és a helyszínt gyalogosan elhagyta. Az autó két utasa súlyosan megsérült.

Duka Sándor Fotó: police.hu

A 63 éves férfi által vezetett jármű többször megpördült, majd az út melletti, füves árokba csapódott. A sofőr súlyosan megsérült, utasa, egy 25 éves nő a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség adatai szerint a Mercedest a baleset bekövetkezésekor Duka Sándor, 30 éves, hatvani lakos vezette. Mivel a felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért elrendelték a férfi körözését.

A Gödöllői Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Duka Sándor tartózkodási helyével vagy a balesettel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívón.