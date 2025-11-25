Ismét Kijevet támadta Oroszország

Oroszország kedden kora reggel támadássorozatot indított Ukrajna fővárosa, Kijev ellen, lakóépületeket és az energetikai infrastruktúrát vették célba. Vitalij Klicsko, polgármester szerint súlyosan megrongálódott egy lakóépület a Pecserszki járásban, egy másik pedig Dnyiprovszkij járásban, ahol legalább négy ember megsérült, írja az AP.

Az ukrán energiaügyi minisztérium közölte, hogy az energetikai infrastruktúrát érte a támadás, de azt nem részletezte milyen és mekkora kár érte azt. Az oroszok az után támadtak, hogy az amerikai és az ukrán képviselők Genfben tárgyaltak az amerika-orosz közvetítésű béketervről, Zelenszkij pedig saját bevallása szerint elégedett a módosításokkal.

Olekszandr Bevz, az ukrán fél küldötte az AP-nek azt nyilatkozta, hogy a tárgyalások „nagyon konstruktívak” voltak, és a két fél a legtöbb pontot meg tudta vitatni .