Ismét Kijevet támadta Oroszország

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Oroszország kedden kora reggel támadássorozatot indított Ukrajna fővárosa, Kijev ellen, lakóépületeket és az energetikai infrastruktúrát vették célba. Vitalij Klicsko, polgármester szerint súlyosan megrongálódott egy lakóépület a Pecserszki járásban, egy másik pedig Dnyiprovszkij járásban, ahol legalább négy ember megsérült, írja az AP.

Az ukrán energiaügyi minisztérium közölte, hogy az energetikai infrastruktúrát érte a támadás, de azt nem részletezte milyen és mekkora kár érte azt. Az oroszok az után támadtak, hogy az amerikai és az ukrán képviselők Genfben tárgyaltak az amerika-orosz közvetítésű béketervről, Zelenszkij pedig saját bevallása szerint elégedett a módosításokkal.

Olekszandr Bevz, az ukrán fél küldötte az AP-nek azt nyilatkozta, hogy a tárgyalások „nagyon konstruktívak” voltak, és a két fél a legtöbb pontot meg tudta vitatni .

orosz-ukrán háború külföld kijev támadássorozat energetikai infrastruktúra orosz-ukrán háború lakóépület
Kapcsolódó cikkek

Zelenszkij már elégedett a módosított béketervvel, ami viszont a Kremlnek nem tetszik

Az ukrán elnök szerint számos helyes elemet építettek be a tervbe, amely így már nem 28, hanem csak 19 pontos.

Székely Sarolta
külföld