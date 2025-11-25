Jövőre Budapesten koncertezik Marylin Manson

Kilenc év után jövő nyáron újra Budapesten koncertezik a provokatív rocksztár, Marylin Manson. Az előadó tavaly indult ismét turnéra, a Budapest Parkban július 22-én lép fel.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

A Marilyn Manson 1989-ben alakult, a zenekar – és a frontember, eredetileg Brian Hugh Warner – nevét Marilyn Monroe és Charles Manson nevének összeolvasztásából kreálta meg, a kezdetben újságíróként dolgozó frontember ugyanis úgy vélte, a média számára a szexszimbólum és a gyilkos szektavezér is csak szenzáció. Első lemezüket 1994-ben adták ki, de a hírnevet második lemezük, az Antichrist Superstar hozta meg.

Manson a hírekbe mostanában nem a zenéjével, hanem a szexuális zaklatási ügyeivel került be. 2024 októberében zárult le a zenész és Evan Rachel Wood rágalmazási pere: a többszörösen is szexuális erőszakkal vádolt Mansonnak háromszázharmincezer dollár – közel százharmincmillió forint – ügyvédi költséget kellett fizetnie a színésznőnek. Manson 2021-ben perelte be Woodot rágalmazásért, miután a színésznő azzal vádolta meg, hogy megerőszakolta és egykori kapcsolatuk alatt folyamatosan bántalmazta.

Mansont 2021 nyaráig négy nő perelte be szexuális erőszak miatt. A Trónok harcából is ismert Esmé Bianco azt állította, hogy a zenész megerőszakolta és megverte – Manson vele peren kívül egyezett meg.

