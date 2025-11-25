Karácsony Gergely személyesen vitt levelet a Karmelitába Budapest anyagi helyzetéről

Karácsony Gergely személyesen adott egy levelet Budapest anyagi helyzetéről a Karmelitában egy kormánytisztviselőnek – számolt be a Telex.

A levélben Karácsony azt kéri a kormánytól, hogy fizessék ki a megvásárolt trolibuszok árának 8,8 milliárdos összegét, amelynek kifizetéséről már kormánydöntés született, és a 12 milliárd forintos közlekedési normatívát, amit törvény szab meg. Ezenkívül azt kéri, hogy idén már ne inkasszálják a főváros számláját. A probléma kialakulására Karácsony szerint a főváros és a kormány egészen más magyarázatokat ad, ahhoz viszont nem fér kétség, hogy ha minden így megy tovább, januárban nem tudják elindítani a közszolgáltatásokat.

Fotó: Németh Dániel/444

A levélben Karácsony azt írja, a mostani előrejelzések szerint jelentős mínuszban zárhatja az évet a főváros, ami amellett, hogy a kincstári beszámoló elkészítését gátolja, azzal is jár, hogy 2026. január 1-jén nem nyílik meg a folyószámla-hitelkeret Budapestnek, így az önkormányzati intézmények dolgozói nem kaphatnák meg januári bérüket.

A levélben van egy rész, amelyet egyenesen Orbán Viktornak címzett a főpolgármester: ebben arról van szó, hogy átfogó reformra van szükség a főváros finanszírozásával kapcsolatban, amely nélkül elképzelhetetlen Budapest fenntartható működtetése. Ennek érdekében pedig készek egyeztetni a megfelelő kormányzati partnerekkel.

Frissítés

A kormány elkötelezett Budapest működőképességének fenntartása mellett – reagálta Karácsony akciójára Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás azt ígérte, még az eheti Kormányinfón bejelentést tesznek ez ügyben a kormány lépéseiről. Gulyás szerint Karácsony elismerte, hogy a főváros nemcsak csődközeli állapotban van, hanem fizetésképtelen is, a kormány viszont nem akarja, hogy „a baloldali városvezetés következményeit” Budapest szenvedje el. Miután értékelték a helyzetet, a csütörtöki Kormányinfón a kormány lépéseiről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot. (Telex)