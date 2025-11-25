Magyar Péter parázs vitát folytatott egy férfival Jászkiséren

Magyar Péter országjárásának jászkiséri állomásán 1 óra 50 perc után kérdésre jelentkezett Jászkisér 2014 és 2016 közötti polgármestere – akivel a Tisza Párt elnöke negyedórás vitába keveredett.

A magára biztonságpolitikai szakértőként hivatkozó Pintér Ferenc azt kérdezte, ki javasolta Magyarnak, hogy igazolja le Ruszin-Szendi Romuluszt, aki szerinte az egyik legnepotistább és legkorruptabb tábornoka volt a magyar hadseregnek. Miután Magyar megvédte Ruszin-Szendit – szembeállítva őt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel –, a volt polgármestert pedig többen lehurrogták, Pintér azt mondta: „Szerintem demokráciában vagyunk. Vagy ez valami szektás rendezvény?” Erre Magyar Péter megkérdezte, mikor járt itt a miniszterelnök, és vajon őt lehet-e így kérdezni, amire Pintér azt mondta, nem furcsállja, hogy Orbán Viktor nem megy oda, mert ez egy mindentől távol lévő, elmaradott település, de majd Orbánt is kérdezi, ha odamegy.

A férfi ezután mint méhész arról érdeklődött, hogy Magyar Péter milyen komoly, fontos ügyben tett bármit a magyar mezőgazdaságért az Európai Parlamentben a mezőgazdasági bizottság tagjaként. Magyar ezt is visszafordította: szerinte a magyar hobbiméhész-agrárminiszternek kellene tennie a magyar méhészekért, majd vitába keveredtek arról, hogyan működik az EP. Végül azt ígérte, a Tisza-kormány haza fogja hozni a 8000 milliárd forintnyi uniós forrást, amit Orbán és a helyi fideszes képviselő, Pócs János az ipari méretű korrupció miatt nem fog hazahozni. Hogy személyesen mit tett Magyar, arról azt mondta, személyesen nyújtott be módosítókat, személyesen kérdezte Nagy Istvánt a szakbizottsági ülésen, és felszólalt az EP plenáris ülésén magyarul és angolul is.

Amikor a férfi arról beszélt, hogy nem jutottak el Magyar Péterhez a méhészek, hogy segítsen nekik, Magyar megkérdezte, írt-e neki az EP-képviselői e-mailcímére egyetlen kérdést is, de nem írt. Amikor a volt polgármester azt mondta, az agrárminiszter nem felelős azért, hogy milyen mézet hoznak be az EU-ba, Magyar elmondta, hogy a magyar kormány képviselői ülnek ott évtizedek óta az EU-ban, ők fogadták el az irányelveket – ő maga pedig csak másfél éve EP-képviselő. Amikor most megkérdezték, a beszédeiben miért nem mondja el ezeket, Magyar Péter azt mondta: mert nem kérdezték erről. Ezzel a vitát be is fejezte.