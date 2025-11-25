Még 15 év futballkettyó

reggel 4
Csapadékos jó reggelt! 4:44-kor(!) újra itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

A Helyzet: van! legújabb adásában arról volt szó, hogy zavarba hozta a Tisza jelöltállítása a Fidesz gépezetét. Orbán legújabban cáfolta a saját pártját, mondván, valójában már megvan a Fidesz összes képviselőjelöltje. 2026-ban a 106 egyéni választókerületből összesen 39 részben vagy teljesen máshogy néz ki, mint korábban: még akkor is kevesebb parlamenti helyhez juthat az ellenzék Budapesten, ha tarol az összes fővárosi választókerületben.

Orbán Viktor beszédet mond a Fidesz-KDNP EP-választási kampányindító rendezvényén a Millenárison 2024. április 19-én.
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Orbán Viktor – aki a parlamentben elmagyarázta, miért mutat túl önmagán a magyar foci ügye – a múlt héten szóvá tette, hogy a sportsajtóban kevés a kritikus hang, erre most Szöllősi György főszerkesztő vette a lapot, és a Nemzeti Sportban megírta, hogy még 10-15 év, és látszani fognak a futballunkba fektetett munka eredményei, hacsak nem a baloldal vezeti az országot. Közben a Magyar Nemzetben hivatkozási alap lett a Semjént és Rogánt megvádoló Káncz Csaba.

Elképesztő pénzeket tolt az online reklámokba a Fidesz, de a nagy platformok nemrég leállították a politikai hirdetéseket: a Lakmusz podcastjéből kiderül, milyen módszerekkel cselezik ki a tiltást a hirdetők, és hogy miért nehéz szabályozni a kampányt egy olyan országban, ahol a párt és az állam összemosódik.

  • Azzal támadja a Fidesz az egyik tiszás jelöltet, hogy KDNP-s volt.
  • Levele alapján Varga Zs. András kétségbe vonja, hogy a tiszás appot letöltő bíró pártatlan lenne választási ügyekben.
  • A gyilkossággal gyanúsított férfi rokonaihoz kerülhettek a Budapesten megölt japán nő gyerekei, és a Blikk szerint ezt az anyai nagyszülők is elfogadták.

GAZDASÁG

A Válasz Online forrásai szerint oroszok húzhattak hasznot a gázmaffia által elcsalt 70 milliárdból: az államnak óriási bevételkiesése volt, sokáig mégis tétlenül nézték az egész machinációt, amiben akár 50-100 komoly gázpiaci szakértő is részt vehetett.


Illusztráció: Silas Stein/dpa via AFP

Petícióval tiltakoznak a helyiek Fonyód utolsó szabad vízparti területének beépítése ellen: a Cordia nevű cég nem most először merül fel Balaton parti luxusépítkezésekkel kapcsolatban, ezzel a céggel szemben tiltakozott korábban a tihanyiak egy része is.

  • Múlt csütörtök óta nincs fűtés egy budai kórházban.
  • Tállai András klubelnök fia lett a Mezőkövesd Zsóry klubigazgatója.

KÜLFÖLD

Frissítették és finomították Genfben az amerikai béketervet, az európai vezetők teljesen másban gondolkodnak. Azóta ultimátum helyett újra minden mozog: 19 pont maradt a 28 pontos amerikai béketervből, az ukránok puhítanak.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Ahelyett, hogy lefűrészelték volna vele a bürokráciát, végül a DOGE-t szüntették meg idő előtt: Elon Musk minisztériuma maga alatt vágta a fát, de így is elég bizalmas adatot lapátolhattak haza a segítségével.

12 ezer éve szunnyadó vulkán tört ki a világ egyik legborzalmasabb vidékén, sok kén-dioxid juthatott a légkörbe, a füstfelhőt Etiópiából Ázsia felé fújja a szél.

  • Mamdani a baráti sajtótájékoztatójuk ellenére is fasisztának tartja Trumpot.
  • Szlovéniában elutasította a többség az önkéntes eutanázia bevezetését.
  • A háború elől menekült Japánba egy ukrán férfi, aki most szumóbajnok lett.

KULTÚRA

A Szenvedélyes nők egy végtelenített Família Kft.-rész, amiben Szép Károlyné titokban Vili Te Nagyon Hülyével szexel: Herendi Gábor legalább olyan vastagon tehet arról, hogy ilyen állapotban van az emberek humorérzéke és igénye, ahogy a Szomszédokat rendező Horváth Ádám arról, hogy ez az ország tele van kiégett, egymást és magukat is gyűlölő emberekkel.

Fotó: IGN Hungary/YouTube

És kijött a Borízű hang rövidített, ingyenes adása is.

Kapcsolódó cikkek

Enyhül az időjárás, ami miatt közel egyhavi csapadék fog leesni a napokban

Annyi eső eshet, hogy egyes régiókban keddtől sárga riasztás lesz érvényben.

Jelinek Anna
időjárás
Videó

Zavarba hozta a Tisza jelöltállítasa a Fidesz gépezetét

Az előválasztás négy éve is olyan erővel tudta mozgósítani az ellenzéki szavazókat, hogy pár hétre háttérbe szorult a Fidesz. Mit mond el a Tisza erejéről a jelöltállítási folyamat?

Bábel Vilmos, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

Orbán cáfolja a saját pártját: valójában már megvan a Fidesz összes képviselőjelöltje

A választmány azt hitte, majd később szavazhatnak, de fent már minden körzetről döntöttek. A névsor mégsem nyilvános.

Kolozsi Ádám
belföld

Még akkor is kevesebb parlamenti helyhez juthat az ellenzék Budapesten, ha tarol az összes fővárosi választókerületben

2026-ban a 106 egyéni választókerületből összesen 39 részben vagy teljesen máshogy néz ki, mint korábban. A tavalyi változtatások sokaknak csak most, a Tisza jelöltállítása nyomán lettek kézzelfoghatók. Mit kell tudni a változtatásokról, és mit hozhatnak a gyakorlatban?

Rovó Attila
belföld

Vizsgálatot kért Orbán a rendőrség késlekedéséről a Szőlő utca ügyében, és azt is elmagyarázta, miért mutat túl önmagán a magyar foci ügye

Erős pillanatok a parlamentben: amikor Kálmán Olga megkérdezte, vajon Balog Zoltán és Novák Katalin falazott-e a Szőlő utca igazgatójának, Orbán azt mondta, nem rossz a keresési irány, ezzel is kell foglalkozni. Plusz petesejt-donáció, újdörögdi kézigránát-baleset, kreténkedés és gusztustalanságok.

Rovó Attila
POLITIKA

Nemzeti Sport: A magyar futball felemelkedése megállíthatatlan

Orbán a múlt héten szóvá tette, hogy a sportsajtóban kevés a kritikus hang. Most Szöllősi György főszerkesztő vette a lapot, és megírta, hogy még tíz-tizenöt év, és látszani fognak a futballunkba fektetett munka eredményei. Felvázolt továbbá egy vérfagyasztó disztópiát: mi lenne a focival, ha a baloldal vezetné az országot.

Inkei Bence
foci

A Magyar Nemzetben hivatkozási alap a Semjént és Rogánt megvádoló Káncz Csaba

A volt hévízi polgármesterről szóló szeptemberi posztját szedték elő az egyik tiszás jelölt miatt.

Windisch Judit
POLITIKA
Podcast

Mi a fene van a politikai hirdetésekkel, amiket a Facebook és a Google is letiltott, mégis itt maradtak velünk?

Elképesztő pénzeket tolt az online reklámokba a Fidesz, de a nagy platformok nemrég leállították a politikai hirdetéseket. A Lakmusz podcastjából kiderül, milyen módszerekkel cselezik ki a tiltást a hirdetők, és hogy miért nehéz szabályozni a kampányt egy olyan országban, ahol a párt és az állam összemosódik.

Molnár Csaba, Német Szilvi, Teczár Szilárd
Média

Azzal támadja a Fidesz az egyik tiszás jelöltet, hogy KDNP-s volt

Benke József ma már úgy gondolja, a jelenlegi rendszer nem az embereket szolgálja.

Windisch Judit
POLITIKA

Levele alapján Varga Zs. András kétségbe vonja, hogy a tiszás appot letöltő bíró pártatlan lenne választási ügyekben

A nyilvánosságra került tiszás adatbázisban több bíró neve is szerepelhet.

Windisch Judit
POLITIKA

A gyilkossággal gyanúsított férfi rokonaihoz kerülhettek a Budapesten megölt japán nő gyerekei

A Blikk szerint ezt az anyai nagyszülők is elfogadták.

Windisch Judit
belföld

A Válasz Online forrásai szerint oroszok húzhattak hasznot a gázmaffia által elcsalt 70 milliárdból

Az államnak óriási bevételkiesése volt, sokáig mégis tétlenül nézték az egész machinációt, amiben akár 50-100 komoly gázpiaci szakértő is részt vehetett.

Windisch Judit
gazdaság

Petícióval tiltakoznak a helyiek Fonyód utolsó szabad vízparti területének beépítése ellen

A Cordia nevű cég nem most először merül fel Balaton parti luxusépítkezésekkel kapcsolatban, ezzel a céggel szemben tiltakozott korábban a tihanyiak egy része is.

Jelinek Anna
belföld

Múlt csütörtök óta nincs fűtés egy budai kórházban

A Budai Irgalmasrendi Kórház Árpád fejedelem útján lévő épületében a hiba okát megtalálták, jelenleg a hibát okozó elkorrodálódott csővezeték kicserélése zajlik.

Inkei Bence
Egészségügy

Nahát: Tállai András klubelnök fia, ifj. Tállai András lett a Mezőkövesd Zsóry klubigazgatója

Átszervezik a mezőkövesdi egyesületet, létrejött a klubigazgatói poszt, amit a klubelnöknek, a helyben erős fideszes államtitkárnak a fia kapott meg.

Herczeg Márk
futball

Frissítették és finomították Genfben az amerikai béketervet, az európai vezetők teljesen másban gondolkodnak

Az amerikai és ukrán tárgyalódelegáció rendkívül eredményesnek tartja a vasárnapi megbeszéléseket. Maradtak még nyitott kérdések, és úgy tűnik, ezeket nem kell csütörtökig leütni.

Windisch Judit
külföld

Ultimátum helyett újra minden mozog: 19 pont maradt az amerikai béketervből, az ukránok puhítanak

Előrelépés a tárgyalásokon, de Rubio szerint is sok pont változhat még. A kulcskérdésekről a Trump–Zelenszkij-találkozón fognak dönteni, aztán jönnek az oroszok.

Kolozsi Ádám
külföld

Ahelyett, hogy lefűrészelték volna vele a bürokráciát, végül a DOGE-t szüntették meg idő előtt

Elon Musk minisztériuma maga alatt vágta a fát, de így is elég bizalmas adatot lapátolhattak haza a segítségével.

Kolozsi Ádám
külföld

12 ezer éve szunnyadó vulkán tört ki a világ egyik legborzalmasabb vidékén, sok kén-dioxid juthatott a légkörbe

Látszólag a semmiből tört ki Etiópiában a Hayli Gubbi. A füstfelhőt Ázsia felé viszi a szél.

Kolozsi Ádám
külföld

Mamdani a baráti sajtótájékoztatójuk ellenére is fasisztának tartja Trumpot

A szocialista New York-i polgármester szerint nem szabad elhallgatni a nézeteltéréseinket, de meg kell értenünk, mi az, ami egyáltalán leültet bennünket egy asztalhoz. Különben is azért ment az Ovális Irodába, hogy eredményeket hozzon a New York-iaknak.

Inkei Bence
külföld

Szlovéniában elutasította a többség az önkéntes eutanázia bevezetését

A parlament nyáron fogadta el az erről szóló törvényt, de most nem lehet bevezetni.

Windisch Judit
külföld

A háború elől menekült Japánba egy ukrán férfi, három év után szumóbajnok lett

7 évesen kezdett szumózni, villámgyors karriert futott be Danilo Javhuszisin.

Windisch Judit
külföld

A Szenvedélyes nők egy végtelenített Família Kft.-rész, amiben Szép Károlyné titokban Vili Te Nagyon Hülyével szexel

Herendi Gábor legalább olyan vastagon tehet arról, hogy ilyen állapotban van az emberek humorérzéke és igénye, ahogy a Szomszédokat rendező Horváth Ádám arról, hogy ez az ország tele van kiégett, egymást és magukat is gyűlölő emberekkel.

Mészáros Juli
FILM

Meghalt Udo Kier, a filmvilág egyik kedvenc főgonosza

A rengeteg filmklasszikusban játszó német karakterszínész 81 éves volt.

Inkei Bence
FILM

Meghalt Jimmy Cliff, a reggae legendája

81 éves volt. Az 1960-as és 1970-es években a reggae egyik legnagyobb nemzetközi sztárja volt, a The Harder They Come című film tette világszerte ismertté.

Inkei Bence
ZENE

Hégető Honorka-díjat kapott a 444 két ukrajnai riportja

Az orosz állam által elrabolt ukrán gyerekekről szóló videóért, és a harkivi stabilizációs ponton töltött éjszakán készült képekért járt az elismerés.

444.hu
szolgálati közlemény

Borízű hang #247: A futballhülye magyaráz, a bankár pityereg, a haldoklók haldokolnak a Tarr Béla Kórházban [rövid verzió]

Orbán futballhülye, de jó neki. A szentesi kórházban viszont nagyon nem jó. Min sírdogálnak ezek az emberek? Katka nagyot megy. Eredményes autósüldözés két halottal. Máris megnyerték a drogháborút.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast