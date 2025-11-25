Még 15 év futballkettyó

Csapadékos jó reggelt! 4:44-kor(!) újra itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

A Helyzet: van! legújabb adásában arról volt szó, hogy zavarba hozta a Tisza jelöltállítása a Fidesz gépezetét. Orbán legújabban cáfolta a saját pártját, mondván, valójában már megvan a Fidesz összes képviselőjelöltje. 2026-ban a 106 egyéni választókerületből összesen 39 részben vagy teljesen máshogy néz ki, mint korábban: még akkor is kevesebb parlamenti helyhez juthat az ellenzék Budapesten, ha tarol az összes fővárosi választókerületben.

Orbán Viktor beszédet mond a Fidesz-KDNP EP-választási kampányindító rendezvényén a Millenárison 2024. április 19-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Orbán Viktor – aki a parlamentben elmagyarázta, miért mutat túl önmagán a magyar foci ügye – a múlt héten szóvá tette, hogy a sportsajtóban kevés a kritikus hang, erre most Szöllősi György főszerkesztő vette a lapot, és a Nemzeti Sportban megírta, hogy még 10-15 év, és látszani fognak a futballunkba fektetett munka eredményei, hacsak nem a baloldal vezeti az országot. Közben a Magyar Nemzetben hivatkozási alap lett a Semjént és Rogánt megvádoló Káncz Csaba.

Elképesztő pénzeket tolt az online reklámokba a Fidesz, de a nagy platformok nemrég leállították a politikai hirdetéseket: a Lakmusz podcastjéből kiderül, milyen módszerekkel cselezik ki a tiltást a hirdetők, és hogy miért nehéz szabályozni a kampányt egy olyan országban, ahol a párt és az állam összemosódik.

Azzal támadja a Fidesz az egyik tiszás jelöltet, hogy KDNP-s volt.

Levele alapján Varga Zs. András kétségbe vonja, hogy a tiszás appot letöltő bíró pártatlan lenne választási ügyekben.

A gyilkossággal gyanúsított férfi rokonaihoz kerülhettek a Budapesten megölt japán nő gyerekei, és a Blikk szerint ezt az anyai nagyszülők is elfogadták.

GAZDASÁG

A Válasz Online forrásai szerint oroszok húzhattak hasznot a gázmaffia által elcsalt 70 milliárdból: az államnak óriási bevételkiesése volt, sokáig mégis tétlenül nézték az egész machinációt, amiben akár 50-100 komoly gázpiaci szakértő is részt vehetett.



Illusztráció: Silas Stein/dpa via AFP

Petícióval tiltakoznak a helyiek Fonyód utolsó szabad vízparti területének beépítése ellen: a Cordia nevű cég nem most először merül fel Balaton parti luxusépítkezésekkel kapcsolatban, ezzel a céggel szemben tiltakozott korábban a tihanyiak egy része is.

Múlt csütörtök óta nincs fűtés egy budai kórházban.

Tállai András klubelnök fia lett a Mezőkövesd Zsóry klubigazgatója.

KÜLFÖLD

Frissítették és finomították Genfben az amerikai béketervet, az európai vezetők teljesen másban gondolkodnak. Azóta ultimátum helyett újra minden mozog: 19 pont maradt a 28 pontos amerikai béketervből, az ukránok puhítanak.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Ahelyett, hogy lefűrészelték volna vele a bürokráciát, végül a DOGE-t szüntették meg idő előtt: Elon Musk minisztériuma maga alatt vágta a fát, de így is elég bizalmas adatot lapátolhattak haza a segítségével.

12 ezer éve szunnyadó vulkán tört ki a világ egyik legborzalmasabb vidékén, sok kén-dioxid juthatott a légkörbe, a füstfelhőt Etiópiából Ázsia felé fújja a szél.

Mamdani a baráti sajtótájékoztatójuk ellenére is fasisztának tartja Trumpot.

Szlovéniában elutasította a többség az önkéntes eutanázia bevezetését.

A háború elől menekült Japánba egy ukrán férfi, aki most szumóbajnok lett.

KULTÚRA

A Szenvedélyes nők egy végtelenített Família Kft.-rész, amiben Szép Károlyné titokban Vili Te Nagyon Hülyével szexel: Herendi Gábor legalább olyan vastagon tehet arról, hogy ilyen állapotban van az emberek humorérzéke és igénye, ahogy a Szomszédokat rendező Horváth Ádám arról, hogy ez az ország tele van kiégett, egymást és magukat is gyűlölő emberekkel.

Meghalt Udo Kier és Jimmy Cliff is.

Hégető Honorka-díjat kapott a 444 két ukrajnai riportja.