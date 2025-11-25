Megjelent a kormányrendelet a közszolgálatban dolgozók otthontámogatásáról

Megjelent az Otthontámogatásról szóló kormányrendelet, amely „a köz szolgálatára elhivatott embereket segíti”, például az orvosokat, ápolókat, rendőröket, tanárokat, katonákat és más köztisztviselőket – írja a HVG.

A rendelet szerint a jogosultak kétféle célra kérelmezhetik a támogatást, ami legfeljebb nettó egymillió forint lehet évente: lakáshitelük törlesztőrészleteire vagy lakásvásárláshoz (akár építéshez is) szükséges önerőhöz, és alanyi jogon jár minden közszolgának.



Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A tervezethez képest változtak a határidők, már nem december 1-ig, hanem december 20-ig kell tájékoztatniuk a munkáltatóknak a munkavállalókat, hogy igénybe vehetik a támogatást. Fontos kitétel, hogy a 2026. január 1-ig megkötött lakáshitel-szerződések esetében csak jövő január 20-ig lehet beadni a kérelmet.

A rendelet szerint a támogatást utoljára jövő november 1-jéig lehet igényelni. Csak az kaphatja meg az egymilliós összeget, aki az egész adóévben munkáltatói jogviszonyban áll, a nem teljes évre szóló jogviszony esetén időarányos összeg jár.

Ha az adós és adóstársa is jogosult, akkor mindketten igénybe vehetik, akár ugyanarra az ingatlanra is. Sőt a jogosult tartós távollét esetén is megkaphatja. Továbbá a részmunkaidős munkatársak is megkaphatják, de csak a munkaidővel arányos mértékben. Valamint több hitelszerződéshez is igénybe vehető, az évi egymilliós keret erejéig.