Megvannak a Tisza előválasztáson továbbjutó jelölt-jelöltjei

Magyar Péter kedden reggel jelentette be Facebook-oldalán, hogy lezárult a Tisza jelöltállításának első fordulója. A választókerületenkénti három-három jelöltből már csak kettő folytatja tovább, rájuk a második körös szavazás kedden délben fog indulni. Szavazni pénteken este 19:00-ig lehet.

Ebben a fordulóban azonban már nemcsak a Tisza közössége szavazhat, hanem bárki, aki jövő év április 12-ig betölti a 18. életévét, és rendelkezik állandó magyarországi lakcímmel.

Magyar Péter a videóüzenetében kiemelte, örül annak, hogy a második fordulóba továbbjutott jelölt harminc százaléka nő.

Hétvégére egyébként meglesznek a Tisza jelöltjei, és „ha valaki ránéz erre a listára, Magyar szerint látni fogja, Magyarország legfelkészültebb, legtisztességesebb és leghitelesebb szakmai, társadalmi és emberi közössége sorakozott fel a változás mellé, a közös jövőnk, az emberséges és működő Magyarország megteremtése érdekében”.

Az első fordulóban egyébként akadtak olyan ismertebb nevek is, akik csak a második helyen tudtak továbbjutni. Ilyen Ruszin-Szendi Romulusz Hajdúszoboszlón és Tarr Zoltán Budapest 16-os körzetében.

A jelölt-jelöltekről ebben a cikkben írtunk részletesebben, és a második fordulóba továbbjutottakról is hamarosan érkezünk egy hosszabb anyaggal.