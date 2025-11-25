Megvannak a tiszás előválasztás továbbjutói: már most több a biztos női jelölt, mint a Fidesznek bármikor

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Lezárult a Tisza Párt jelöltállító szavazásának első fordulója, a választókerületenkénti három jelöltből a Tisza szigetek tagjainak szavazatai alapján két jelölt jutott tovább a következő fordulóba. Kedd déltől csütörtök estig szavazhatnak a jelöltekre azok, akik a jövő évi választásokon részt vehetnek és regisztráltak a Tisza oldalán.

Ahogy egy hete, úgy most is megnéztük a nemek arányát tovább jutott 205 jelölt között, és azt is megpróbáltuk kideríteni, hogy milyen foglalkozások a leggyakoribbak. Azt, hogy melyek lesznek a Tisza számára nehezebb területek, és milyen nagyvadakkal kell majd egyeseknek megküzdeniük, ebben a cikkben gyűjtöttük össze.

Korcsoport alapján továbbra is a középkorúak dominálnak. Két körzetben (Szabolcs-Szatmár-Bereg 1-es és Borsod-Abaúj-Zemplén 7-es OEVK) továbbra sincsenek jelöltek, itt Magyar Péter későbbre ígért jelöltállítást.

Nyolc kerületben biztos a női jelölt