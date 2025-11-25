Nem csak talpon maradni, de fejlődni is: kinek és mire jó a kontrolling?

Borízű hang #246: Eddig, és ne tovább! – A borizuhang.hu és az Országos Kamupárt-klaszter a kínai csirkeláb mellett, a szaunázóbűnözés ellen [rövid verzió]

Hétfő van, szabad a Borízű! ByeAlexet kipécézték, Orbán kínaiban, nyugdíj helyett Himars, felszólalás a szaunázóbűnözés ügyében, kamupárt-spektrum és -klaszter, utolsó elsőzők, egy kupica Salmiakki, csak az íze kedvéért, szmog. Ja, és lesz élő! (De Orbán gépén ki a Leslie Nielsen?)