Nem csak talpon maradni, de fejlődni is: kinek és mire jó a kontrolling?

  • Milyen lehetőségek rejlenek a kontrollingban? Egyáltalán: mi ez és kinek jó?
  • Hogyan tud egy vállalat nem csak talpon maradni, de fejlődni is?
  • Mik azok a készségek, amikre akár egy kontrollernek vagy egy szervezeten belül egy kontrolling csapatnak szüksége lehet ahhoz, hogy sikerrel oldjon meg jövőbeni kihívásokat?
  • És mihez kezdjünk a mesterséges intelligenciával ebben a szegmensben?

Többek közt ezekről a témákról beszélgetünk meghívott vendégeinkkel: Gémesi Gyulával, a Gordon & Webster Zrt. ügyvezető partnerével és Jancsy Krisztián szenior tanácsadóval.

Ha az adás folyamán felmerült bármilyen kérdésed, írd meg: megirom@444.hu.

Illusztráció: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

támogatott tartalom Jancsy Krisztián kontrolling Gémesi Gyula mesterséges intelligencia 444 podcast podcast Gordon Webster Zrt gazdaság
