Novák Katalin rekordösszeget adományozott egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak

POLITIKA
Rekordösszeget adományozott a kegyelmi ügybe belebukó Novák Katalin volt köztársasági elnök egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak – írja az mfor a parlament oldalára feltöltött dokumentumok alapján. Akárcsak a hivatalban lévő köztársasági elnökök, a korábbi államfők is 73 millió forint közpénz eladományozásáról dönthetnek.

A családi cégükbe beszálló Novák a korábbi gyakorlatával ellentétben idén nem aprózta szét az adományokat, összesen 50 millió forintot adott az ÁGOTA (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) alapítványnak.

Novák idei kedvezményezettjei:

  • Sütni jó! Alapítvány – 1 000 000 forint,
  • Csorvás Népművészetéért Egyesület – 200 000 forint,
  • Magyar Rákellenes Liga – 1 000 000 forint,
  • JUDO Szabadidő és Küzdősport Egyesület, Budapest 17. – 1 500 000 forint,
  • ZoNa Alapítvány a gyermekekért – 4 000 000 forint,
  • Országos Mentőszolgálat Alapítvány – 1 500 000 forint,
  • Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány – 800 000 forint,
  • Magyar Református Szeretetszolgálat Kutató-mentőcsoport – 1 000 000 forint,
  • ÁGOTA Alapítvány (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) – 50 000 000 forint,
  • A Zene Mindenkié Egyesület – 1 000 000 forint.

A lap szerint az 50 millió forintos adomány abszolút rekordnak számít. A szegedi központú – Novák is itt született – ÁGOTA Alapítvány éppen a napokban jelentett be egy új ösztöndíjprogramot: közcélú adományokból 50 millió forintnyi támogatást osztanak ki a sikeres pályázók között az első évben. Osváth Viola, az alapítvány kuratóriumi titkára a lapnak azt mondta, bár az 50 millió forintos ösztöndíjprogram kerete éppen megegyezik a Novák Katalin volt államfő által adományozott összeggel, a program finanszírozási oldalát más közcélú adományokból is fedezik.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az adomány azért érdekes, mert a fideszes politikusnak amiatt kellett lemondania, hogy kegyelmet adott Kónya Endrének, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, akit azért ítéltek el, mert segített eltussolni felettese, Vásárhelyi János pedofil bűncselekményeit azzal, hogy az egyik gyereket vallomása visszavonására kényszerítette.

Ahogy a kegyelmi ügy évfordulóján írtuk, Novák Katalin és Varga Judit belebukott a kegyelmi ügybe, de valójában ők csak a kezek voltak, amelyek aláírták a kegyelmi döntést. Az abban eljáró Balog Zoltán a mai napig nem adott egyenes választ arra, hogy miért volt számára fontos kijárni ezt a kegyelmet, mint ahogy arra sem válaszolt egyszer sem, hogy miniszterként miért nem tett semmit Vásárhelyi ügyében, amikor erre lehetősége lett volna, és miért kapott az igazgató állami kitüntetést a minisztériumától. Aztán októberben Lázár János miniszter egy fórumon újraírta a kegyelmi ügy történetét, Orbánnak is ellentmondva ezzel.

POLITIKA állami gondozás ÁGOTA Alapítvány novák katalin bicskei gyermekotthon kegyelmi ügy adomány
