Őrizetben marad Jair Bolsonaro volt brazil elnök

A brazil legfelsőbb bíróság úgy döntött, fenntartja Jair Bolsonaro rendőrségi őrizetét – írja az MTI.

Fotó: SERGIO LIMA/AFP

A házi őrizetben lévő Bolsonarót szombaton vették őrizetbe szökésveszély miatt, miután a lábán lévő nyomkövetőt egy forrasztópákával megrongálta. A legfelsőbb bíróság ezután elrendelte, hogy a házi őrizetből börtönbe helyezzék át.

Alexandre de Moraes bíró szerint a volt elnök előre kitervelten és szándékosan rongálta meg az eszközt. A törvényszék első tanácsának három másik bírája szintén a volt államfő fogva tartására szavazott. De Moraes szerint a 70 éves politikus háza előtt tervezett virrasztás során a lehetséges szökési kísérletre utaló jelek nagyon komolyak voltak. Utalt arra, hogy Bolsonaro háza, ahol az exelnök házi őrizetben volt, nagyon közel van az amerikai nagykövetség épületéhez, valamint felidézte, hogy Bolsonaro nagyon szoros kapcsolatban áll Donald Trump amerikai elnökkel.

A volt elnök tagadta, hogy szökési kísérletről lett volna szó. Vasárnap a legfelsőbb bíróságon azt mondta, hogy pénteken és szombaton az általa bevett gyógyszerek miatt bizonyos paranoiát érzett. A bírósági iratok szerint a politikus arra hivatkozott, hogy hallucinációi voltak és azt hitte, a nyomkövetőbe lehallgató készüléket rejtettek.

Amikor szeptemberben puccskísérlet miatt 27 év börtönbüntetésre ítélték Bolsonarót, azt elemző cikkünkben olyan fejleményként írtuk le, amely nem csak a brazil köztársaság eddigi 135 évében történelmi, hanem az annál jóval nagyobb múltú, ma súlyos gondokkal küzdő globális demokrácia szempontjából is felbecsülhetetlen jelentőségű lehet.