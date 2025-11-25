Pintér Sándor a Szőlő utcáról: Azt majd én eldöntöm, hogy lemondok-e

A lehető legkeményebben kivizsgálják, hogy a Szőlő utca ügyében pontosan mit csinált a rendőrség - ígérte Pintér Sándor belügyminiszter az éves meghallgatásán a Népjóléti bizottságban.

Fotó: Bankó Gábor/444

A vizsgálatot Orbán Viktor kérte hétfőn a parlamentben, de Pintért is érdekli, hogy történt-e rendőri mulasztás. A Szőlő utcai ügyről sok ellenzéki kérdést kapott, de az expozéjában maga is kitért rá.

Az ügyben hét büntetőügyről van szó, van névtelen feljelentés, és egy olyan, 39 pontból álló feljelentés is, aminek kivizsgálása 2016-ra datálódik.

A jelenlegi álláspont szerint nem biztos, hogy annak elbírálása megfelelően történt - mondta Pintér.

„A rendőröknek, akik abban a vizsgálatban részt vette, az ellenőrzése, elszámoltatása egy ellenőrzés keretében meg fog történni.”

Ezt hirtelen úgy lehetett érteni, hogy máris megállapították a rendőrök felelősségét, de Pintér Szabó Tímea ellenzéki képviselő kérdésére egyértelműsítette, hogy az ellenőrzés folyamatban van, a Nemzeti Védelmi Szolgálat fegyelmi eljárás keretében vizsgálja, hogy történt-e mulasztás. Hozzátette, a vizsgálat vége lehet felelősségre vonás, vagy annak megállapítása, hogy nem történt mulasztás.

A miniszter arról is beszélt, az NNI további 5 ügyben folytat nyomozást, van, ahol megállapíthatóan személyes bosszúról volt szó, tehát nem történt bűncselekmény, van olyan is, amit vádemelési javaslattal továbbítanak az ügyészség felé.

Pintér beszélt arról is, büntetőeljárás folyik két nő ellen, akik a nevelő szülői tevékenységük során szexuális kapcsolatot létesítettek két nevelt gyerekkel a Szőlő utcában, az egyik esetből házasság is lett, de ez nyilvános információ. A folyamatban lévő eljárásokról nem közölt további részleteket.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ellenzéki kérdésekre Pintér arról beszélt, hogy semmilyen nyomozás nem tart 10 évig. „Egy hibás eljárásról lehet szó, ami 10 éve történt, de az nem ugyanaz, minthogy 10 évig hibásan hajtanak végre valamit, és azt nem akarják kiküszöbölni.”

Pintér arról beszélt, nagyon sajnálatosnak tartja azt, ami a Szőlő utcában történt, és megismételte, hogy a korábbi rendőri eljárásokat a lehető legkeményebben kivizsgálják, tények alapján, rendőri eljárás keretén belül, és az eredményt közzéteszik.

„Semmi nem lesz elhallgatva ebben az ügyben, minden részlet nyilvánosságra lesz hozva, ez nem is kérdés.”

Varga Zoltán DK-s bizottsági elnök arra volt kíváncsi, Pintér Sándor vállalja-e a felelősséget és lemond-e, ha kiderül, hogy a rendőrség éveken keresztül mulasztást követett el, vagy ha az derül ki, hogy nem ez történt, megnevezik-e a felelősöket, mire Pintér kétszer is elmondta, „ő mindig minden tettéért és az általa irányított szervezeteknél történtekért is vállalta a felelősséget.”

Ezt is úgy lehetett érteni, hogy ha kiderül a mulasztás, automatikusan lemond, de az utolsó szavak egyikeként Pintér ezt is egyértelműsítette: azt, hogy azt maga fogja eldönteni, hogy lemond-e.

Szabó Tímea párbeszédes képviselő nem csak az Orbán által elrendelt vizsgálatra kérdezett rá, hanem egy másik erős hétfői mondatára is. Amikor ugyanis a DK-s Kálmán Olga megkérdezte, hogy kik és miért falaztak Juhász Péter Pálnak, a Szőlő utca igazgatójának, és ez vajon összefüggésben van-e azzal, hogy akkoriban Balog Zoltán, majd Novák Katalin volt az illetékes miniszter, Orbán azt mondta, foglalkozni kell azzal, mi történt, az ön keresési iránya sem rossz, azzal is kell foglalkozni, de őt jobban aggasztja a rendőrség.

Szabó megkérdezte Pintértől, hogy Balog vagy Novák érintettsége bármilyen módon felmerült-e. A belügyminiszter erre annyit mondott, ez nem a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó kérdés.

A DK-s Varga Ferenc is sok rövid kérdést tett fel a Szőlő utcával kapcsolatban, a többi között arra volt kíváncsi, hogy Juhász Péter Pállal kapcsolatban hány panasz érkezett, azok hova futottak be, és ezeket eltussolták-e. Pintér azt mondta, a Belügyminisztériumban semmilyen panaszt nem tussoltak el, de ha bemutatnak ilyen kérést, akkor kivizsgálják, mi történt.

Pintér Sándort három órán keresztül hallgatta meg a bizottság, ahol hosszan beszélt egészségügyi és szociális kérdésekről is. A vállalásokon és ígéreteken kívül volt néhány érdemi újdonság:

a tervek szerint a következő év második feléig négy csecsemőotthont hoznak létre, ahol elhelyezik a kórházban hagyott, vagy onnan a szülők helyzete miatt ki nem adott csecsemőket az örökbefogadásukig. Jelenleg több mint 300 ilyen csecsemőről van szó.

a mentőket alkalmassá teszik arra, hogy a sztrókgyanús betegekről azonnal tudjanak képet küldeni a sztrókközpontba, ahol szakmailag elbírálják, mi a további teendő.

Elviekben támogatja, hogy a nők elleni erőszak ügyében gondatlanul eljáró rendőröket is szankcionálják. Szabó Tímea erről nyújt be kedden törvényjavaslatot. Ugyan Szabó az első mondatok alapján megörült annak, hogy a miniszter támogatja majd a kezdeményezését, de Pintér azzal folytatta, hogy konkrét választ még nem tud adni, az Alkotmányhoz illetve Btk-hoz illeszkedő javaslatra van szükség.

Az egyébként a meghallgatás egy pontján kérdéses volt, Pintérnek marad-e elég ideje a válaszokra. A képviselők másfél órát beszéltek, így a miniszternek az ülés végén durván 35 perce maradt ledarálni a válaszokat, mert 1 órára ment a következő ülésre.