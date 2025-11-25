Forrás

Pintér Sándor: „Nem hagyunk semmit rohadni"

video
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • Miután Orbán Viktor a parlamentben felvetette a rendőrség felelősségét a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, másnap a bizottsági meghallgatásokban Pintér Sándor belügyminiszternek kellett magyarázkodnia, amiért a rendőrség 12 éven át nem reagált az emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsított Juhász Péter Pállal kapcsolatos panaszokra.
  • A belügyminiszter sem tudja kizárni, hogy valamelyik rendőr esetleg bűncselekményt követhetett el.


video pintér sándor parlament Juhász Péter Pál szőlő utcA Szőlő utcai botrány video Szőlő utcai javítóintézet
Kapcsolódó cikkek

Vizsgálatot kért Orbán a rendőrség késlekedéséről a Szőlő utca ügyében, és azt is elmagyarázta, miért mutat túl önmagán a magyar foci ügye

Erős pillanatok a parlamentben: amikor Kálmán Olga megkérdezte, vajon Balog Zoltán és Novák Katalin falazott-e a Szőlő utca igazgatójának, Orbán azt mondta, nem rossz a keresési irány, ezzel is kell foglalkozni. Plusz petesejt-donáció, újdörögdi kézigránát-baleset, kreténkedés és gusztustalanságok.

Rovó Attila
POLITIKA

Szőlő utca: 14 év érinthetetlenség

Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.

Bábel Vilmos
bűnügy