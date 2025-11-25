Saját csapattársát pofozta meg az Everton játékosa, rögtön kiállították

Az Everton idegenben 1-0-ra legyőzte a Manchester Uniteded az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában. A meccs azonban arról marad emlékezetes, hogy két evertoni játékos összeakaszkodott, sőt, még egy pofon is elcsattant.

Jordan Pickford, az Everton kapusa fogja le Idrissa Gueyét. Fotó: DARREN STAPLES/AFP

A szenegáli Idrissa Gueye a 13. percben rosszul passzolt az ír Michael Keane felé az Everton tizenhatosán belül, aminek köszönhetően Bruno Fernandes helyzetbe került. Bár nem született gól, Keane számonkérte Gueyét. A két játékos heves vitába keveredett, majd a szenegáli arcon ütötte az írt, amiért azonnal kiállították.

Az Everton az emberhátrány ellenére a 29. percben vezetést szerzett, és Jordan Pickford hatalmas védéseinek is köszönhetően megtartotta előnyét.

A meccs után Gueye bocsánatot kért a közösségi médiában. „Először is szeretnék bocsánatot kérni a csapattársamtól, Michael Keane-től” – írta. „Teljes felelősséget vállalok a reakciómért. Elnézést kérek továbbá a csapattársaimtól, a stábtól, a szurkolóktól és a klubtól is. Ami történt, nem tükrözi azt, hogy ki vagyok, és milyen értékeket képviselek. Tudom, hogy a feszültség nagy lehet, de semmi sem menti az ilyen viselkedést. Gondoskodom róla, hogy ez soha többé ne forduljon elő.”

Az Everton edzőjenek, David Moyesnak kifejezetten tetszik, ha a játékosai egymással is összevesznek. „Bizonyos értelemben azt szeretném, ha kemények lennének.

Nem akarom, hogy bárki szó nélkül hagyja, ha valaki nem teszi oda magát. Valaki most nem a megfelelő dolgot tette. Ha győztes csapatot akarsz, és azt az eltökéltséget meg keménységet, ami ehhez az eredményhez kellett, akkor szükség van olyan játékosokra, akik így reagálnak” – nyilatkozta a meccs után.

Az Opta statisztikái szerint a 2000-2001-es szezon óta mindössze harmadszor fordult elő, hogy egy játékost azért állítottak ki a Premier League-ben, mert nekiment a saját csapattársának. Korábban Lee Bowyer és Kieron Dyer esett egymásnak a Newcastle Aston Villa elleni mérkőzésén 2005-ben, valamint Ricardo Fuller keveredett konfliktusba Andy Griffinnel a Stoke West Ham ellen 2008-ban. (Nemzeti Sport Online, BBC)