Újbuda rendelettel szorítaná vissza a köztéri politikai reklámokat, bár eddig minden hasonló próbálkozás elbukott

Nem akarnak sok ilyent Újbudán. Fotó: Fedor

Új módszerrel próbálja korlátozni a közterületeket elöntő politikai hirdetések mennyiségét – praktikusan a kormánypropaganda riogató plakátjait – Újbuda önkormányzata.

A helyi testület novemberi ülésén olyan rendeletmódosítást fogadott el, ami nem direktben tiltaná vagy korlátozná a politikai hirdetések kihelyezését – mivel ez alkotmányellenes volna – hanem úgy, hogy féláron adja a hirdetési helyeket annak, aki vállalja, hogy „kizárólag valamilyen árut, szolgáltatást, vagy kulturális-, sport-, oktatási célú eseményt, illetve karitatív célokat népszerűsít”.

Nem véletlenül fogalmazott így a friss rendeletről szóló újbudai közlemény:

„A törvény nem ad lehetőséget arra, hogy egy önkormányzat előírja, milyen tartalmú hirdetést tehet közzé egy vállalkozás a saját közterületein. Tartalmi cenzúrára nincs jogszabályi felhatalmazás.”

Korábban ugyanis több magyarországi önkormányzat próbálkozott azzal, hogy rendeletben tiltsa meg teljesen vagy korlátozza jelentősen a közterületi politikai reklámok elhelyezését. Minden esetben sikertelenül.

A Kúria 2015-ben kaszálta el Hódmezővásárhely 2013-as próbálkozását, ami a választási plakátok kihelyezését korlátozta volna. Később Győr és Hatvan is próbálkozott, hasonló sikerrel. A TASZ korábbi jogi szakvéleménye szerint

„a választási eljárásról szóló törvény szerint a kampányplakátok elhelyezése kizárólag „műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból” korlátozható. A törvény szerint a tiltás nem terjedhet ki egész városrészekre, hanem jól körülírható, konkrét épületekre, közterület-részekre kell szorítkoznia."

Emiatt próbálkozik most új megközelítéssel Újbuda. Az önkormányzat sajtósa elmagyarázta, hogy a gyakorlatban most duplájára emelték a közterületi reklámozási díjakat, egyúttal 50 százalék kedvezményt kínálva azoknak, akik vállalják, hogy bármit hirdetnek, csak politikát nem. Ettől még kitehetnek politikai kampányokat, de azokra az új, teljes ár vonatkozik.