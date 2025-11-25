Zalaegerszegen tizenegy év után új képviselőjelöltet indít a Fidesz

Tizenegy év után a Fidesz a Zala 01-es egyéni választókerületben nem Vigh Lászlót indítja az országgyűlési választáson, hanem Szilasi Gábort – árulta el Orbán Viktor a Zaolnak a zalaegerszegi látogatásán.

A miniszterelnök azt mondta, Vigh Lászlóval 25 éve dolgozik együtt, bajtársának tekinti a jelenlegi képviselőt, és a politikánál is szorosabb kapcsolat fűzi egymáshoz őket. „Vigh László marad a munkatársunk, számítok rá a parlamenti választás után is, de nem képviselőként. Erről állapodtam meg vele” – mondta Orbán.

Vigh aztán elárulta a portálnak, hogy a miniszterelnök „egyszersmind kormányzati feladatra kérte fel a választásokat követően”.

Fotó: Németh Dániel/444

Vigh azt is mondta, Szilasit Balaicz Zoltán fideszes polgármesterrel egyetértésben javasolták képviselőjelöltnek. Szilasi Gábor 37 éves, nős, két gyerek apja. 2019 óta zalaegerszegi önkormányzati képviselőként és frakcióvezető-helyettesként dolgozik. A Semmelweis Egyetemen végzett, 20-szoros magyar bajnok atléta, korosztályos válogatott sportoló.

Bár a Fidesz választmánya vasárnap még a köztévé híradójának azt állította, hogy csak januárban döntenek majd a kormánypárt képviselőjelöltjeiről, Orbán a Blikknek azt nyilatkozta, a Fidesz elnöksége már döntött mind a 106 jelölt személyéről. Ezeket viszont még nem hozták nyilvánosságra.

A Zala 01-es választókerületben a Tisza Pártnál Horváth Dávid olaj- és gáziparban dolgozó gépészmérnök és Nagy Márta gyógyszerész között fog eldőlni a jelöltség.