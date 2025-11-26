300 éve nem látott mennyiségű eső esett egy nap alatt Thaiföldön

Legalább 18 ember meghalt, a hatóságok pedig hadihajókat és helikoptereket vetettek be a mentés támogatására Thaiföldön. Az ország déli részén tíz tartományt öntött el az eső a múlt héten, a Malajzia határán fekvő, fontos kereskedelmi központnak számító Hat Yai városában pedig 300 éve nem látott mennyiségű csapadék esett, 335 milliméter egy nap alatt – írja a BBC.

A városban készült felvételeken víz alá került autók és házak látszanak, miközben a lakosok a háztetőkön várják a mentőegységek érkezését. A szűnni nem akarő esőzés a szomszédos országokat sem kíméli: Vietnámban egy hét alatt 91-re emelkedett a halálos áldozatok száma, Malajziában pedig több mint 19 000 embert kellett kiköltöztetni otthonából.

Thaiföldön több mint 2 millióan érintettek az áradásokban, de eddig csak 13 000 embert tudtak menedékhelyekre átszállítani. A Reuters szerint a lakosság döntő része elzárva, segítség nélkül rekedt a víz fogságában. A válság kezelésével megbízott hadsereg közölte: előkészít egy repülőgéphordozót és egy 14 hajóból álló flottillát, amelyeken segélyszállítmányokat és tábori konyhákat visznek a térségbe; utóbbiak napi mintegy 3000 adag étel kiosztására képesek. A haditengerészet szerint szükség esetén a repülőgéphordozót „úszó kórházzá” alakítják.

Fotó: ARNUN CHONMAHATRAKOOL/AFP

Songkhla tartomány kormányzója – ebben a tartományban található Hat Yai – elmondta, hogy csónakokat, teherautókat és jet-skiket is bevetettek a lakosság kimenekítésére. A kormány kedden katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánította Songkhla tartományt, hogy gyorsabban szabaduljanak fel a segélyforrások. Ennek ellenére továbbra is sokan rekedtek a folyamatosan emelkedő vízek között.

Többen arról is beszámoltak, hogy napok óta élelem és ivóvíz nélkül vannak. Az egyik, közösségi médiában terjedő felvételen három kisfiú látható, amint villanyvezetékekbe kapaszkodva próbálnak biztonságos helyre jutni, miközben alattuk folyamatosan emelkedik a zavaros, barna áradat.

Malajziában több mint 19 000 embert szállítottak biztonságos helyre, a határ menti északi területeken 126 evakuációs központot alakítottak ki. Kelantan és Perlis államokban a mentőcsapatok térdig érő vízben gázolva juttatják ki az embereket azokról a településekről, ahol a megemelkedett vízszint teljesen elvágta az utakat a külvilágtól.