Akkora dilizés megy a Fővárosi Közgyűlésben, hogy csak na

POLITIKA
Annak ellenére, hogy rögtön az ülés elején leszavazták Karácsony Gergely főpolgármester-helyettesi javaslatát, a Fővárosi Közgyűlés tagjai(nak egy része) hatalmas dilizésben van azóta.

Nem mindig volt derűs a hangulat.
Fotó: Németh Dániel/444

Leginkább kétségkívül Radics Béla (Fidesz) érezte elemében magát, ő szemléltető eszközökkel készült a mai napra.

Az egyik ez volt:

Fotó: KRULIK MARCELL/Krulix

A Press Kukaccal Radics természetesen az épp vele szemben ülő Tisza-frakciót froclizta, vagyis azt kívánta érzékeltetni, hogy a Tisza Párt jelöltjei és politikusai önállóan nem nyilatkozhatnak, minden interjúkérelmet azzal kerülnek meg, hogy a press@-os Tisza-sajtó email címére kell küldeni a kérdéseket. Fifikás.

Radics azonban húzott ennél váratlanabbat is, amikor a fővárosi lakásrezsi-támogatási rendszer kiegészítésére irányuló javaslat vitájában előrántott egy gázórát, és azt lobogtatta a tiszások felé, sőt, meg is próbálta azt átadni Molnár Dánielnek. Ezen a ponton (és nem csak ekkor) a Fidesz a Tiszát azzal az Indexen megjelent „anyaggal” támadta, ami szerint egyes „kiszivárgott” dokumentumok alapján Magyar Péter pártja megszorításokat tervez. Amit minden budapesti is megérezne a saját bőrén, míg a rezsitámogatás mindenkinek jó - igyekeztek átkötni a fideszesek a témát, hogy legalább nyomokban tartalmazzon fővárosi ügyeket -, van ugyanis egy olyan furcsa szabály a Fővárosi Közgyűlésben, hogy ott csak a Fővárosi Közgyűlést érintő ügyekkel lehet foglalkozni. Nem árulok el nagy kulisszatitkot: ez azért nem mindig szokott sikerülni.

Szóval íme Radics Béla egy gázórával:

Radics Béla szemléltet, a fideszes képviselők kuncognak.
Fotó: KRULIK MARCELL/Krulix

Radics a gázórát végül átpasszolta Molnár asztalára, kicsit később azonban a tiszások inkább letették a földre, majd az ebédszünetben valaki kivitte a teremből. Szerencsére később is szóba került, előbb Keszthelyi Dorottya (DK) kérte meg Radicsot, hogy vigye vissza oda a gázórát, ahonnan szerezte, mert ott nagyobb szükség van rá, amire Radics úgy reagált: ő még soha semmit sehonnan nem lopott el, illetve az ígérte Keszthelyinek, hogy ha őt húzza a karácsonyi húzáson, akkor gázórát fog neki adni. Kicsit később a tiszás Balogh Balázs arra kérte Radicsot, hogy ha viszont tiszást húz, akkor ne adjon neki gázórát, vegyen inkább valami mást, mert a gázórát nem fogják elfogadni. Hihi, haha.

Az ebédszünetben Karácsony Gergely is felszállt a dilivonatra, ő Orbán Viktor után szabadon egy összefirkált lapot posztolt a Facebookra:

Pólóra, bögrére, tetkónak?
Fotó: Kaácsony Gergely/Facebook

És nem csak a főpolgármester lazított kicsit a szünetben, a kutyapártos Döme Zsuzsanna hozott két nagy adagnyi popcornt (sósat), hogy a délutáni műszakot is premier plánban tudja élvezni. Döme elmondása szerint „mély szakmai vitákra” készült.

Friss, ropogós.
Fotó: Kampány Richárd - MKKP/ Facebook

Az ülésen egyébként a szokásos mederben zajlanak a dolgok: a Fidesz a Tiszát sorozza, a Tisza arról beszél, hogy kormányra kerülve máshogy csinálnák a dolgokat, időnként egyes napirendi pontoknál szakmai viták is kialakulnak.

Külön érdemes kiemelni még az ülésnap elejéről, hogy a Fidesz, azon belül Böjthe Péter javaslatát, miszerint készüljön végre el egy cselekvési terv a budapesti aluljárók éjszakai zárására (ezt a javaslatot korábban már elfogadták, de cselekvési terv azóta sem készült), a tiszás Balog Balázs vetette le a napirendről „a nagyon-nagyon szerencsétlen időzítés miatt”, mivel „kicsit ízléstelennek” gondolják, hogy a tél beállta előtt tárgyalják meg ezt a témát, és azt javasolta, hogy hozzák vissza egy olyan időpontban, amikor „a szociális problémákra is találnak megoldást”. Balogh javaslatát a képviselők többsége meg is szavazta.

Az egyik legnagyobb csörte némileg váratlanul a tiszás Barna Judit azon javaslatánál alakult ki, amely egy gyerek- és nőbarát közlekedéshálózati stratégia kialakítására irányult. A javaslathoz a Fidesz nyújtott be kiegészítést, ami a fogyatékkal élők szempontjaira is kiterjesztené a stratégiát, ezt Barna Judit köszönettel befogadta. Ekkor azonban jött Szentkirályi Alexandra (Fidesz), és arról kezdett el beszélni, hogy ha a Tisza utat nyitna az illegális migrációnak, az veszélyeztetné csak igazán a nők és a gyerekek városi közlekedését. Ezen a ponton behozta, hogy néhány nappal ezelőtt Rómában egy nőt három marokkói migráns erőszakolt meg, szerinte viszont Budapest épp azért biztonságosabb, mint más nagyvárosok, mert nemet mondtak (mármint a kormány) az illegális migrációra, Brüsszel ellenében.

Barna Judit erre úgy reagált Szentkirályinak:

„Ha már nemlétező migránsokkal riogat, kikérem magamnak, hogy az a kormánypárt tartson kiselőadást, akinek az irányítása alatt a magyar képzőművészeti egyetemen ma megerőszakolhatnak egy nőt úgy, hogy az elkövetőt felmenthetik.”

Mindenkit megnyugtatok: a tavalyihoz hasonlóan a közgyűlés most is elfogadta a Kutyapárt karácsonyi húzásos javaslatát, méghozzá egyhangúan. Lehet tippelni, hány gázórát hoz majd a Fővárosi Jézuska.

Radics Béla már tudja, kit húzott.
Fotó: DHN
Döme Zsuzsanna nagyon örült, hogy húzhat.
Fotó: DHN
Tüttő Kata sem maradt ki a mókából.

Spoiler: Karácsony Gergely a húzás végén azt mondta, ő nagyon örül annak, akit húzott. Ezután viszont a karácsonyi dal véget ért, a dilis pillanatok lezárultak, az ülés zárt része következett. A munka folyatódott.

POLITIKA Karácsony Gergely Böjthe Péter radics béla fidesz Szentkirályi Alexandra Budapest aluljárók éjszakai zárása Döme Zsuzsanna Tisza Párt Barna Judit molnár dániel keszthelyi dorottya fővárosi közgyűlés balogh balázs illegális migráció
