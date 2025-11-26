Az AliExpress leállította a gyermekeknek kinéző szexbabák árusítását

Eltávolította a platformjáról a kínai gyártmányú, gyermekekre hasonlító szexbabákat az AliExpresst üzemeltető Alibaba – írta meg a Reuters. November elején a francia ügyészség, majd a Reuters is azonosított gyermeki szexbabákról szóló hirdetéseket, a Shein pedig már a hónap elején tiltólistára tette ezeket a termékeket.

Az ilyen termékek értékesítése ugyanis nincs összhangban sem az amerikai, sem az európai törvényekkel. Az AliExpress végül kedden döntött úgy, „hogy véglegesen bezárja ezt az eladót, mert nem vette eléggé komolyan ezt az ügyet”. A platform szerint az eladók először tagadták, hogy szexbabákat árultak volna, de a Reuters által elküldött képek alapján azonosították a jogszerűtlen tevékenységet.

