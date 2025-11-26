Az ikonikus duók napja: Magyar és Pintér, Rossi és Csányi, Hasbulla és a Rizzler

VÁLASZTÁS 2026

Megvannak a tiszás előválasztás továbbjutói: már most több a biztos női jelölt, mint a Fidesznek bármikor. Fideszes és gyurcsányista múlttal is második fordulóba lehetett jutni, a megvariált bemutatkozás viszont átok volt a Tisza jelöltversenyén.

A Tisza Párt nyári kongresszusa
Fotó: Németh Dániel/444

Újbuda rendelettel szorítaná vissza a köztéri politikai reklámokat, bár eddig minden hasonló próbálkozás elbukott – ők pont emiatt nem tiltanak, hanem féláron adják a plakáthelyet annak, aki bármit, csak nem politikai reklámot ragaszt ki.

BELFÖLD

Három hónappal ismét meghosszabbítanák a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak letartóztatását. Pintér Sándor belügyminiszter, akinek először kellett az ügyben magyarázatot adnia, azt ígérte, a lehető legkeményebben kivizsgálják, hogy a Szőlő utca ügyében történt-e rendőri mulasztás évekkel ezelőtt. Pintér bejelentette azt is, hogy a kormány betiltaná a drogok emlegetését különféle művekben.

Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága előtt
Fotó: Bankó Gábor/444
  • Minden ötödik magyar orvosnál megjelenik az öngyilkosság kockázata.

GAZDASÁG

A Sándor-palota szerint nemzetbiztonsági érdek, hogy titokban maradjon, mennyit költ utazásaira Sulyok Tamás, és ha már nem lesz hivatalban, kiderülhetnek ezek az információk.

Fotó: Omar Marques/Anadolu via AFP

Novák Katalin rekordösszeget adományozott egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak: a kegyelmi ügybe belebukó volt köztársasági elnöki 50 millió forintot adományozott az ÁGOTA Alapítványnak.

  • Még mindig tartozik 26 milliárd forinttal az orosz kémbank a magyar államnak.
  • Podcastunkban arról volt szó, lehet-e tervezni még a választások előtt, mire készülhetnek a cégek, és hogyan lehet sikerrel megoldani jövőbeni kihívásokat.

KÜLFÖLD

Volodimir Zelenszkij már elégedett a módosított béketervvel, ami viszont az ismét Kijevet bombázó Oroszországnak nem tetszik. Ukrajna minél előbb szeretne egy Trump–Zelenszkij-találkozót, közben oroszokkal tárgyal az USA hadügyi államtitkára Abu-Dzabiban.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy egy EU-tagállam köteles elismerni egy másikban kötött melegházasságot: a történelminek tűnő döntés valószínűleg jogvitákat szül majd.

  • Először mérték közvélemény-kutatók, hogy a szélsőjobboldali Jordan Bardella nyerné a francia elnökválasztást.
  • Bíróság elé állnak Németországban a becsületnapi támadásokban is részt vevő antifasiszta aktivisták.
  • A brazil legfelsőbb bíróság elrendelte, hogy Jair Bolsonaro kezdje el a 27 éves büntetését egy 12 m²-es cellában.

FOCI

Az MLSZ elnöksége egyhangúlag döntött: Marco Rossi marad a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya. Csányi Sándor az alkalomból adott interjúban keményen szembement Orbán ötleteivel, és elmesélte, hogy az előző ligapróbálkozás főszereplői börtönben végezték.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP
  • Saját csapattársát pofozta meg az Everton játékosa, rögtön kiállították.

KULTÚRA

Először találkozott egymással Karikó Katalin és Krasznahorkai László, de az igazi békecsúcs az volt, amin Hasbulla királlyá koronázta a Rizzlert.

Fotó: Sundae Conversation/Youtube

Kultúrharc ciánnal és a Fidesz harcai a régi értelmiség ellen: Kristóf Luca krimit írt az akadémiai háborúról, miközben élőben kutatja a saját ellehetetlenítésüket.

  • A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján választotta a Petőfi Rádió a nap előadójának Dopemant.
Kapcsolódó cikkek

Megvannak a tiszás előválasztás továbbjutói: már most több a biztos női jelölt, mint a Fidesznek bármikor

Nyolc olyan körzet van, ahol két női induló maradt. Sok a vállalkozó a második fordulóban, a pedagógusok és orvosok közül is a legtöbben bent tudtak maradni. A párt két fontos munkatársa, az első erdélyi Tisza Sziget alapítója és egy polgármester viszont kiesett.

Bódog Bálint, Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Fideszes és gyurcsányista múlttal is második fordulóba lehetett jutni, a megvariált bemutatkozás viszont átok volt a Tisza jelöltversenyén

A polgármesteri rutinnal rendelkezők sem mind tudták megugrani az első forduló nehézségeit, sőt, a Tisza fődiplomatája is elhasalt. Érdekes kiesők és továbbjutók az ellenzéki párt jelöltkeresésének első fordulójában.

Rovó Attila
belföld

Újbuda rendelettel szorítaná vissza a köztéri politikai reklámokat, bár eddig minden hasonló próbálkozás elbukott

Ők pont emiatt nem tiltanak, hanem féláron adják a plakáthelyet annak, aki bármit, csak nem politikai reklámot ragaszt ki.

Szily László
POLITIKA

Zalaegerszegen tizenegy év után új képviselőjelöltet indít a Fidesz

Orbán Viktor árulta el, hogy Vigh László ezután más formában folytatja majd a munkát.

Fődi Kitti
POLITIKA

Sem bennfentes kereskedelemben, sem piaci manipulációban nem találta vétkesnek Magyar Pétert az MNB

Négy embert büntettek meg és jelentettek fel az Opus-részvényekkel való szabálytalan kereskedés miatt. A Magyar elleni eljárást jogsértés, illetve bizonyíthatóság hiányában zárták le. A közleményük szerint „minden releváns” bizonyítékot „a szélesebb eszköztárral bíró nyomozóhatóságok” rendelkezésére bocsátottak.

Haász János
belföld

Magyar Péter parázs vitát folytatott egy férfival Jászkiséren

A Tisza Párt elnökét az EP-képviselői munkájáról és Ruszin-Szendiről kérdezte az exkatona volt polgármester.

Herczeg Márk
POLITIKA

Három hónappal ismét meghosszabbítanák a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak letartóztatását

A nyomozó ügyészség szerint fennáll a bűnismétlés és a szökés veszélye is.

Székely Sarolta
bűnügy
Videó

Pintér Sándor: „Nem hagyunk semmit rohadni"

Először kellett magyarázkodnia a belügyminiszternek, mióta felmerült, hogy rendőri mulasztások is történhettek a Szőlő utcai ügyben.

Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Pintér Sándor a Szőlő utcáról: Azt majd én eldöntöm, hogy lemondok-e

Pintér Sándor azt ígérte, a lehető legkeményebben kivizsgálják, hogy a Szőlő utca ügyében történt-e rendőri mulasztás évekkel ezelőtt.

Windisch Judit
POLITIKA

Minden ötödik magyar orvosnál megjelenik az öngyilkosság kockázata

A Magyar Orvosi Kamara elég nagy mintán mérte fel az orvosok lelki egészségének állapotát és aggasztó eredményre jutott. Nemzetközi összehasonlításban is rosszabb a hazai helyzet, mint az EU-s átlag.

Kaufmann Balázs
belföld

Nemzetbiztonsági érdek a Sándor-palota szerint, hogy titokban maradjon, mennyit költ utazásaira Sulyok Tamás

Ha már nem lesz Sulyok Tamás hivatalban, kiderülhetnek ezek az információk.

Székely Sarolta
belföld

Novák Katalin rekordösszeget adományozott egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak

A kegyelmi ügybe belebukó volt köztársasági elnöki 50 millió forintot adományozott az ÁGOTA Alapítványnak.

Benics Márk
POLITIKA

Még mindig tartozik 26 milliárd forinttal az orosz kémbank a magyar államnak

Pedig Magyarország – utolsó uniós országként, de – több mint két éve kilépett a bank részvényesei közül.

Székely Sarolta
gazdaság
Podcast

Nem csak talpon maradni, de fejlődni is: kinek és mire jó a kontrolling?

Podcastunkban többek közt arra keressük a választ, lehet-e egyáltalán tervezni még a választások előtt, mire készülhetnek a vállalatok, és hogyan lehet sikerrel megoldani jövőbeni kihívásokat.

Diószegi-Horváth Nóra
támogatott tartalom

Zelenszkij már elégedett a módosított béketervvel, ami viszont a Kremlnek nem tetszik

Az ukrán elnök szerint számos helyes elemet építettek be a tervbe, amely így már nem 28, hanem csak 19 pontos.

Székely Sarolta
külföld

Ismét Kijevet támadta Oroszország

Lakóépületek és az energetikai infrastruktúra volt célpont.

Székely Sarolta
külföld

Oroszország elutasíthatja a módosított béketervet

Szergej Lavrov azt mondta, amennyiben a terv eltörölné az alaszkai kulcsfontosságú egyetértéseket, akkor „a helyzet alapvetően más lesz”.

Fődi Kitti
háború

Ukrajna minél előbb szeretne egy Trump-Zelenszkij találkozót

Ukrajna biztonsági főnöke reméli, minél előbb, még ebben a hónapban összejöhet a találkozó.

Székely Sarolta
külföld

Oroszokkal tárgyalt az USA hadügyi államtitkára Abu-Dzabiban

Amerikai tisztviselők szerint Driscoll tárgyalásai kedden is folytatódnak.

Székely Sarolta
külföld

Európai Unió Bírósága: Egy EU-tagállam köteles elismerni egy másikban kötött melegházasságot

A történelminek tűnő döntés valószínűleg jogvitákat szül majd.

Kaufmann Balázs
eu

Először mérték közvélemény-kutatók, hogy a szélsőjobboldali Jordan Bardella nyerné a francia elnökválasztást

Az Odoxa szerint Marine Le Pen politikai örököse több szavazatot kapna bárki másnál, ha ezen a héten tartanák az elnökválasztást.

Benics Márk
külföld

Bíróság elé állnak Németországban a becsület napi támadásokban is részt vevő antifasiszta aktivisták

Az Antifa Ost csoport hét feltételezett tagját szélsőjobboldaliak elleni erőszakos akciók megszervezésével és végrehajtásával gyanúsítják.

Benics Márk
külföld

A brazil legfelsőbb bíróság elrendelte, hogy Jair Bolsonaro kezdje el a 27 éves büntetését egy 12 m²-es cellában

Lezárult a fellebbezési időszak.

Fődi Kitti
külföld

Rossi marad

Egyhangúlag döntött az MLSZ elnöksége.

Szily László
sport

Csányi MLSZ-elnök keményen szembement Orbán ötleteivel, és elmesélte, hogy az előző ligapróbálkozás főszereplői börtönben végezték

„Addig, míg én elnök vagyok, nem lesz hivatásos futball-liga” – mondta Csányi Sándor, akinek nem tetszett a miniszterelnök ötlete a kiemelt akadémiák létrehozásáról, és bocsánatkérést várt volna az anyázása miatt.

Szily László
sport

Saját csapattársát pofozta meg az Everton játékosa, rögtön kiállították

A csapat emberhátrányban is nyerni tudott a Manchester United otthonában.

Benics Márk
foci

Először találkozott egymással Karikó Katalin és Krasznahorkai László

A két magyar Nobel-díjas a svéd nagykövetségen vacsorázott együtt.

Benics Márk
belföld

Az igazi békecsúcs: Hasbulla királlyá koronázta a Rizzlert

Miután a 23 éves kaukázusi orosz férfi levezényelt egy edzést, majd a ringben lekevert egy nagyot a 9 éves New Jersey-i kisfiúnak.

Herczeg Márk
Történelem

Politikai zaklatásból gyilkosságba: hova menekülhet a kutató, akinek ki akarják csinálni a munkahelyét?

Kristóf Luca krimit írt az akadémiai háborúról, miközben élőben kutatja a saját ellehetetlenítésüket: kultúrharc ciánnal és a Fidesz harcai a régi értelmiség ellen.

Kolozsi Ádám
belföld

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján választotta a nap előadójának Dopemant a Petőfi Rádió

Akinek rengeteg dala szólt nők bántalmazásáról.

Fődi Kitti
belföld