Az ikonikus duók napja: Magyar és Pintér, Rossi és Csányi, Hasbulla és a Rizzler

Megvannak a tiszás előválasztás továbbjutói: már most több a biztos női jelölt, mint a Fidesznek bármikor. Fideszes és gyurcsányista múlttal is második fordulóba lehetett jutni, a megvariált bemutatkozás viszont átok volt a Tisza jelöltversenyén.
Újbuda rendelettel szorítaná vissza a köztéri politikai reklámokat, bár eddig minden hasonló próbálkozás elbukott – ők pont emiatt nem tiltanak, hanem féláron adják a plakáthelyet annak, aki bármit, csak nem politikai reklámot ragaszt ki.
Három hónappal ismét meghosszabbítanák a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak letartóztatását. Pintér Sándor belügyminiszter, akinek először kellett az ügyben magyarázatot adnia, azt ígérte, a lehető legkeményebben kivizsgálják, hogy a Szőlő utca ügyében történt-e rendőri mulasztás évekkel ezelőtt. Pintér bejelentette azt is, hogy a kormány betiltaná a drogok emlegetését különféle művekben.
A Sándor-palota szerint nemzetbiztonsági érdek, hogy titokban maradjon, mennyit költ utazásaira Sulyok Tamás, és ha már nem lesz hivatalban, kiderülhetnek ezek az információk.
Novák Katalin rekordösszeget adományozott egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak: a kegyelmi ügybe belebukó volt köztársasági elnöki 50 millió forintot adományozott az ÁGOTA Alapítványnak.
Volodimir Zelenszkij már elégedett a módosított béketervvel, ami viszont az ismét Kijevet bombázó Oroszországnak nem tetszik. Ukrajna minél előbb szeretne egy Trump–Zelenszkij-találkozót, közben oroszokkal tárgyal az USA hadügyi államtitkára Abu-Dzabiban.
Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy egy EU-tagállam köteles elismerni egy másikban kötött melegházasságot: a történelminek tűnő döntés valószínűleg jogvitákat szül majd.
Az MLSZ elnöksége egyhangúlag döntött: Marco Rossi marad a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya. Csányi Sándor az alkalomból adott interjúban keményen szembement Orbán ötleteivel, és elmesélte, hogy az előző ligapróbálkozás főszereplői börtönben végezték.
Először találkozott egymással Karikó Katalin és Krasznahorkai László, de az igazi békecsúcs az volt, amin Hasbulla királlyá koronázta a Rizzlert.
Kultúrharc ciánnal és a Fidesz harcai a régi értelmiség ellen: Kristóf Luca krimit írt az akadémiai háborúról, miközben élőben kutatja a saját ellehetetlenítésüket.
Nyolc olyan körzet van, ahol két női induló maradt. Sok a vállalkozó a második fordulóban, a pedagógusok és orvosok közül is a legtöbben bent tudtak maradni. A párt két fontos munkatársa, az első erdélyi Tisza Sziget alapítója és egy polgármester viszont kiesett.
A polgármesteri rutinnal rendelkezők sem mind tudták megugrani az első forduló nehézségeit, sőt, a Tisza fődiplomatája is elhasalt. Érdekes kiesők és továbbjutók az ellenzéki párt jelöltkeresésének első fordulójában.
Orbán Viktor árulta el, hogy Vigh László ezután más formában folytatja majd a munkát.
Négy embert büntettek meg és jelentettek fel az Opus-részvényekkel való szabálytalan kereskedés miatt. A Magyar elleni eljárást jogsértés, illetve bizonyíthatóság hiányában zárták le. A közleményük szerint „minden releváns” bizonyítékot „a szélesebb eszköztárral bíró nyomozóhatóságok” rendelkezésére bocsátottak.
A Tisza Párt elnökét az EP-képviselői munkájáról és Ruszin-Szendiről kérdezte az exkatona volt polgármester.
A nyomozó ügyészség szerint fennáll a bűnismétlés és a szökés veszélye is.
Először kellett magyarázkodnia a belügyminiszternek, mióta felmerült, hogy rendőri mulasztások is történhettek a Szőlő utcai ügyben.
A Magyar Orvosi Kamara elég nagy mintán mérte fel az orvosok lelki egészségének állapotát és aggasztó eredményre jutott. Nemzetközi összehasonlításban is rosszabb a hazai helyzet, mint az EU-s átlag.
Pedig Magyarország – utolsó uniós országként, de – több mint két éve kilépett a bank részvényesei közül.
Podcastunkban többek közt arra keressük a választ, lehet-e egyáltalán tervezni még a választások előtt, mire készülhetnek a vállalatok, és hogyan lehet sikerrel megoldani jövőbeni kihívásokat.
Az ukrán elnök szerint számos helyes elemet építettek be a tervbe, amely így már nem 28, hanem csak 19 pontos.
Lakóépületek és az energetikai infrastruktúra volt célpont.
Szergej Lavrov azt mondta, amennyiben a terv eltörölné az alaszkai kulcsfontosságú egyetértéseket, akkor „a helyzet alapvetően más lesz”.
Ukrajna biztonsági főnöke reméli, minél előbb, még ebben a hónapban összejöhet a találkozó.
Amerikai tisztviselők szerint Driscoll tárgyalásai kedden is folytatódnak.
Az Odoxa szerint Marine Le Pen politikai örököse több szavazatot kapna bárki másnál, ha ezen a héten tartanák az elnökválasztást.
Az Antifa Ost csoport hét feltételezett tagját szélsőjobboldaliak elleni erőszakos akciók megszervezésével és végrehajtásával gyanúsítják.
Lezárult a fellebbezési időszak.
„Addig, míg én elnök vagyok, nem lesz hivatásos futball-liga” – mondta Csányi Sándor, akinek nem tetszett a miniszterelnök ötlete a kiemelt akadémiák létrehozásáról, és bocsánatkérést várt volna az anyázása miatt.
A csapat emberhátrányban is nyerni tudott a Manchester United otthonában.
A két magyar Nobel-díjas a svéd nagykövetségen vacsorázott együtt.
Miután a 23 éves kaukázusi orosz férfi levezényelt egy edzést, majd a ringben lekevert egy nagyot a 9 éves New Jersey-i kisfiúnak.
Akinek rengeteg dala szólt nők bántalmazásáról.