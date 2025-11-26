Az ikonikus duók napja: Magyar és Pintér, Rossi és Csányi, Hasbulla és a Rizzler

Üdv! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-legérdekesebb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

VÁLASZTÁS 2026

Megvannak a tiszás előválasztás továbbjutói: már most több a biztos női jelölt, mint a Fidesznek bármikor. Fideszes és gyurcsányista múlttal is második fordulóba lehetett jutni, a megvariált bemutatkozás viszont átok volt a Tisza jelöltversenyén.

A Tisza Párt nyári kongresszusa Fotó: Németh Dániel/444

Újbuda rendelettel szorítaná vissza a köztéri politikai reklámokat, bár eddig minden hasonló próbálkozás elbukott – ők pont emiatt nem tiltanak, hanem féláron adják a plakáthelyet annak, aki bármit, csak nem politikai reklámot ragaszt ki.

Zalaegerszegen 11 év után Vigh László helyett új képviselőjelöltet indít a Fidesz.

Sem bennfentes kereskedelemben, sem piaci manipulációban nem találta vétkesnek Magyar Pétert az MNB.

Magyar Péter parázs vitát folytatott Pintér Ferenc egykori polgármesterrel Jászkiséren.

BELFÖLD

Három hónappal ismét meghosszabbítanák a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak letartóztatását. Pintér Sándor belügyminiszter, akinek először kellett az ügyben magyarázatot adnia, azt ígérte, a lehető legkeményebben kivizsgálják, hogy a Szőlő utca ügyében történt-e rendőri mulasztás évekkel ezelőtt. Pintér bejelentette azt is, hogy a kormány betiltaná a drogok emlegetését különféle művekben.

Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága előtt Fotó: Bankó Gábor/444

Minden ötödik magyar orvosnál megjelenik az öngyilkosság kockázata.

GAZDASÁG

A Sándor-palota szerint nemzetbiztonsági érdek, hogy titokban maradjon, mennyit költ utazásaira Sulyok Tamás, és ha már nem lesz hivatalban, kiderülhetnek ezek az információk.

Fotó: Omar Marques/Anadolu via AFP

Novák Katalin rekordösszeget adományozott egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak: a kegyelmi ügybe belebukó volt köztársasági elnöki 50 millió forintot adományozott az ÁGOTA Alapítványnak.

Még mindig tartozik 26 milliárd forinttal az orosz kémbank a magyar államnak.

Podcastunkban arról volt szó, lehet-e tervezni még a választások előtt, mire készülhetnek a cégek, és hogyan lehet sikerrel megoldani jövőbeni kihívásokat.

KÜLFÖLD

Volodimir Zelenszkij már elégedett a módosított béketervvel, ami viszont az ismét Kijevet bombázó Oroszországnak nem tetszik. Ukrajna minél előbb szeretne egy Trump–Zelenszkij-találkozót, közben oroszokkal tárgyal az USA hadügyi államtitkára Abu-Dzabiban.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy egy EU-tagállam köteles elismerni egy másikban kötött melegházasságot: a történelminek tűnő döntés valószínűleg jogvitákat szül majd.

Először mérték közvélemény-kutatók, hogy a szélsőjobboldali Jordan Bardella nyerné a francia elnökválasztást.

Bíróság elé állnak Németországban a becsületnapi támadásokban is részt vevő antifasiszta aktivisták.

A brazil legfelsőbb bíróság elrendelte, hogy Jair Bolsonaro kezdje el a 27 éves büntetését egy 12 m²-es cellában.

FOCI

Az MLSZ elnöksége egyhangúlag döntött: Marco Rossi marad a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya. Csányi Sándor az alkalomból adott interjúban keményen szembement Orbán ötleteivel, és elmesélte, hogy az előző ligapróbálkozás főszereplői börtönben végezték.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Saját csapattársát pofozta meg az Everton játékosa, rögtön kiállították.

KULTÚRA

Először találkozott egymással Karikó Katalin és Krasznahorkai László, de az igazi békecsúcs az volt, amin Hasbulla királlyá koronázta a Rizzlert.

Kultúrharc ciánnal és a Fidesz harcai a régi értelmiség ellen: Kristóf Luca krimit írt az akadémiai háborúról, miközben élőben kutatja a saját ellehetetlenítésüket.