Balesete volt az Orbán Viktor programjára kirendelt egyik TEK-es autónak

Balesetezett a Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik autója feladatteljesítés közben. A TEK közleménye azt írja, a „gépjármű a miniszterelnök zalaegerszegi programja során teljesített szolgálatot, amikor – az eddig rendelkezésre álló információk szerint – a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott.” Azt is közölték, az autó négy sérültjét kórházba szállították, és a balesetben más gépjármű nem volt érintett.

Orbán Viktor tegnap Zalaegerszegen a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravatóján vett részt.