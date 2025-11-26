Budai Gyula feladta, a Tisza győzelmét várja 2026-ban

A kormánypárti Indexen megjelent egy állítólagos tiszás gazdasági tervezet, amiről amúgy Magyar Péter pártelnök azt írta, hogy azokból egy szó sem igaz.

Ennek a tervezetnek az egyik pontja szerint a Tisza bevezetné a kutya- és macskaadót, minden háziállat után 18 ezer forintot kellene fizetni.

A cikk megjelenése után a kormánypárti politikusok, influenszerek és a holdudvar egyéb tagjai lázas fotózkodásba kezdtek házi kedvencükkel: a Tisza horribilis adóval sújtaná kisállataikat, nem hagyhatjuk.

Egy fideszes politikus volt csak, aki szemmel láthatóan feladta: Budai Gyula, Szijjártó Péter szárnysegédje: „Úgy látom nekünk jó sokat kell majd fizetni Magyar Péter és a Tisza Párt adócsomagja miatt!! Jön a kutya és macska adó!” Így, kijelentő módban.

A kép azt sugallja, mintha már győzött is volna a Tisza. A szomorú szemek, a borosta, a szűkös hely mind-mind egy csúnya bukást vetítenek előre.

Ha jól számolom, Budainak évente 54 ezret kellene fizetni kutyái után, ha a Tisza győzne, és – legfőképp – ha az Indexen megjelent dokumentum igaz lenne.

Egy jó hírem azért van: a nagykutya szájában tartott plüssállatra egyelőre nem vetnének ki adót. Ez még abban a szupertitkos, a magyarságot kollektíve büntető, falloszokkal és horogkeresztekkel teli tiszás dokumentumban sincs benne, amit szerkesztőségünk „szerzett meg”.