Budai Gyula feljelentette Magyar Pétert

Bennfentes kereskedelem miatt feljelentette Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészségen Budai Gyula. A fideszes országgyűlési képviselő az után tette meg feljelentését, hogy az MNB lezárta azt a vizsgálatát, melyben Magyar Péter is érintett volt.

Azt vizsgálták, hogy összesen hét magánszemély törvénysértő módon, bennfentes információk birtokában kereskedett-e még 2023 nyarán az Opus Global Nyrt. részvényeivel a tőzsdén. A nemzeti bank most lezárult vizsgálata viszont Magyart nem marasztalta el sem bennfentes kereskedelem, sem piaci manipuláció miatt.

A KNYF-en már folyik egy vizsgálat ebben az ügyben. Magyar többször is tagadta a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos vádakat.