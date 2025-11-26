Budai Gyula feljelentette Magyar Pétert

Bennfentes kereskedelem miatt feljelentette Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészségen Budai Gyula. A fideszes országgyűlési képviselő az után tette meg feljelentését, hogy az MNB lezárta azt a vizsgálatát, melyben Magyar Péter is érintett volt.

Azt vizsgálták, hogy összesen hét magánszemély törvénysértő módon, bennfentes információk birtokában kereskedett-e még 2023 nyarán az Opus Global Nyrt. részvényeivel a tőzsdén. A nemzeti bank most lezárult vizsgálata viszont Magyart nem marasztalta el sem bennfentes kereskedelem, sem piaci manipuláció miatt.

A KNYF-en már folyik egy vizsgálat ebben az ügyben. Magyar többször is tagadta a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos vádakat.

Sem bennfentes kereskedelemben, sem piaci manipulációban nem találta vétkesnek Magyar Pétert az MNB

Négy embert büntettek meg és jelentettek fel az Opus-részvényekkel való szabálytalan kereskedés miatt. A Magyar elleni eljárást jogsértés, illetve bizonyíthatóság hiányában zárták le. A közleményük szerint „minden releváns” bizonyítékot „a szélesebb eszköztárral bíró nyomozóhatóságok” rendelkezésére bocsátottak.

Haász János
