Ebbe az egész ország bele fog rokkanni, a túlélőket pedig kivégezhetik – itt az igazság a Tisza-adó-adóról!

„Az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely minden jel szerint egy markánsan baloldali fordulatot készít elő – és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben” – robbantotta a bombahírt az Index, ami szerint a Tisza Párt Magyarország 2027-2035 Gazdasági konvergencia program Szakpolitikai tanulmánygyűjtemény című titkos, belső használatra szánt kiadványa alapján a párt 1300 milliárdos megszorítást készít elő.

Ez már önmagában – független, kormánypárti elemzők szerint – kibaszott durva lenne, csakhogy a valóság az, hogy a párt még komolyabb adóztatásra, népnyúzásra, sőt népirtásra készül: megszereztük a szupertitkos, frissített, Brüsszelben, azon belül is a muzulmán Molenbeek no-go zónájában elkészített Tisza-adótervet, amiben Magyar Péter pártja kormányra kerülése esetén 444, kétharmados győzelem esetén 666 fajta új adónemet vezetne be a meglévők emelése mellett. Úgy tudjuk, a legfőbb vesztesek az alacsonyabb jövedelműek, a középosztálybeliek, a bérmunkások, a kis-, közép- és nagyvállalkozók, illetve a vagyonosabb réteg tagjai lehetnek.

Adóprések, tehernövelések, büntetőbírságok

A baloldali, sőt szélsőbaloldali, sőt anarchoszindikalista program valódiságát több névtelen kormányzati forrás is megerősítette, kérdés nélkül cáfolva, hogy közük lenne az elkészítéséhez. A Tisza aktivistái ellenben személyében fenyegetik névtelen, nem létező szerzőnket – ezzel is megerősítve a szerkesztőségünkben nyomtatott dokumentumok hitelesítését. És különben is le van írva papírra, tehát teljesen nem lehet kamu.

Fotó: Kiss Bence/444

A titkos terv legsúlyosabb pontja a 24. havi nyugdíjprémium-bónusz után járó kamatos kamat 1000 százalékos megadóztatása születésig visszamenőleges hatállyal. Úgy tudjuk, az MSZP-s, sőt MSZMP-s, sőt MDP-s, sőt KMP-s, gyurcsanyokarácsonyista Tisza-jelölt-jelölt-jelölteknek kell beszolgálni az adót, amit kenyérrel, szalonnával és pálinkával is ki lehet váltani.

Az évenként fizetendő 18 ezer forintos kutyus- és cicusadó mellett bevezetik a pockok, tengerimalacok, hörcsögök, ugróegerek, gekkók, guppik és botsáskák utáni, az élőállat súlyából, életkorából és évenkénti maximális szaporodóképességéből súlyozott átlag alapján számolt, sávosan és átlós csíkokban növekvő különadót.

Halál, hörgés, siralom

A párt a II. wannseei konferencia jegyzőkönyveként hivatkozik rá, bár a birtokunkba jutott dokumentumot legalább négy-öt ember – több helyen is – szignózta, forrásaink szerint azonban maga a terv elsősorban a Nagy Imre-féle padlássöpréseken alapuló Bokros-csomag tényleges szerzője, a Tisza gazdasági kényszermunkacsoport vezetője, Manfred von der Cohn-Bendit felelősségi körébe tartozott.

Fotó: Kiss Bence/444

A Rutén-Szondi Rémusz generalisszimusz által jegyzett bekezdés szerint visszavezetnék a kötelező sorkatonai szolgálatot, amelyet oszlopcivil szolgálattal is ki lehetne váltani. A rendőrséget feloszlatnák, helyette felfegyvereznék a hajléktalanokat. A húsevést betiltanák, a latte avokádót viszont adómentessé tennék a minden vasárnapi mise idejére államilag szervezett Pride napján, amin a részvétel havi egyszer kötelező lenne.

Az 5 év alatti és 99 év fölött munkavállalóknak a bruttó kereset 20 százaléka után nettó 30 százalékot, a nettó kereset 30 százaléka utána bruttó 20 százalékot kellene befizetni. A társadalombiztosítási járulékot 3,14159265359 százalékkal tervezik növelni, hogy fedezni tudják a 14 éven aluliaknak kötelezően választható nemátalakító műtéteket.

Tömeggyilkosságra készülhet a Tisza

A Tisza-kormány megadóztatná a földet, a vizet és a levegőt, különadóval büntetné a dugást és a szarást, ez alól csak az ukrán frontra magukat önként elhurcolók kapnának mentességet. (Úgy tudjuk, a Tisza várható külügyminisztere arra is elszánta magát, hogy ne adjon minden második kedden frissítő masszázst az orosz külügyminiszternek.)

Ezt itt egy felsorolás,

amitől a cikk komolyabbnak,

gazdaságisabbnak tűnik.

Valószínűleg úgysem jut el idáig senki.

Igazából elég is egy erős cím és kivonat,

aztán a social mediásoktól az Ötig mindenhol pörgethetik a témát.

De azért nem árt, ha van.

„A kurva anyátokat.” (Bayer Zsolt)

A világon egyedülálló módon a Tisza programja megadóztatná magát a Tisza-adót (és a Tisza-adóvevőt) is: minden adóév és minden vásárlás után a befizetett adó 1 százalékkal nőne, a kifizetett nők 1 százalékkal adóznának.

Fotó: Kiss Bence/444

Végezetül fontos leszögezni, hogy a cikkünkben ismertetett információk véleménynek minősülnek, hiszen nincs ténybeli alapjuk. (Borítókép: Kiss Bence/444)