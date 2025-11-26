Egy hangfelvétel szerint Witkoff tanácsokkal látta el a Kremlt, hogyan adják elő Trumpnak az ukrajnai béketervet

Donald Trump amerikai elnök Oroszországgal fenntartott kapcsolataiért felelős megbízottja a múlt hónapban tanácsokat adott Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb külpolitikai tisztviselőjének, hogyan érdemes előadnia Trumpnak egy olyan béketervet, amely az orosz–ukrán háború lezárását célozza – derül ki a Bloomberg által kedden közzétett telefonbeszélgetés leiratából. Ez alapján Steve Witkoffot többen azzal vádolják, hogy nyilvánvalóan az orosz érdekeket képviseli a tárgyalásokon, és a tavaszi Signalgate után újabb botrány rázhatja meg a Trump-kormányzatot.

Az október 14-i telefonhívás leirata szerint Trump különmegbízottja, Steve Witkoff azt javasolta Putyin külpolitikai tanácsadójának, Jurij Usakovnak, hogy az orosz elnök hívja fel Trumpot, gratuláljon neki a gázai békemegállapodáshoz, mondja el, hogy Oroszország támogatta azt, és hangsúlyozza, hogy nagyra tartja Trumpot mint „a béke emberét”.

Ettől nagyon jó hangulatú lesz a beszélgetés

– mondta Witkoff a leirat szerint.

Witkoff és Putyin Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

A Bloomberg jelentése éppen akkor került nyilvánosságra, amikor Trump kedden bejelentette: a háború lezárására vonatkozó javaslat „finomításai” elkészültek, és Witkoffot Oroszországba küldi, hogy találkozzon Putyinnal. A később nyilvánosságra került amerikai béketerv kulcselemei pedig visszaköszönnek a Witkoff és Usakov közötti beszélgetésből.

A Fehér Ház nem vitatta a leirat hitelességét, Trump pedig „szokványos tárgyalási eljárásnak” nevezte Witkoff megközelítését: „El kell adnia ezt Ukrajnának is, és Oroszországnak is” – mondta Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak. „Ez egy közvetítő dolga.”

Don Bacon nebraskai republikánus képviselő, aki többször bírálta Trump Ukrajna-politikáját, úgy értékelte, hogy a leirat azt mutatja: Witkoff az oroszok érdekeit részesíti előnyben. „Nem lehet rábízni ezeknek a tárgyalásoknak a vezetését. Ennél kevesebbet tenne egy fizetett orosz ügynök? Ki kell rúgni” – írta a közösségi médiában.

A Bloomberg szerint a szerkesztőség meghallgathatta a hívás felvételét, de nem árulta el, hogyan jutottak hozzá. A Witkoff–Usakov-hívás egy nappal az után történt, hogy Trump Izraelbe és Egyiptomba látogatott, hogy a gázai tűzszünet nyélbe ütését ünnepelje.

„Azt gondolom, nagyszerű lenne, ha Putyin azt mondaná Trump elnöknek: Steve és Jurij kidolgoztak egy nagyon hasonló, húszpontos béketervet, ami talán megmozdíthatja a dolgokat, és mi nyitottak vagyunk erre” – mondta Witkoff a Bloomberg szerint. Witkoff azt is javasolta, hogy a Trump–Putyin-telefonhívásra még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fehér Ház-i látogatása előtt kerüljön sor, és hogy Putyin a gázai megállapodáshoz kötött gratulációval kezdje a beszélgetést. Usakov egyetértett, mondván: Putyin „gratulálni fog”, és azt is elmondja majd, hogy „Trump valódi békeember”.

Trump és Putyin végül tényleg egy nappal azelőtt beszélt egymással, hogy az amerikai elnök találkozott volna Zelenszkijjel a Fehér Házban. Az ukrán elnökkel történt október 17-i megbeszélés után Trump azt mondta: Ukrajna és Oroszország „álljanak meg ott, ahol vannak” a fronton – vagyis Ukrajna mondjon le azokról a területekről, amelyeket Oroszország elfoglalt.

Október 29-én Usakov telefonon egyeztetett Kirill Dmitrijevvel – Putyin egyik Ukrajna-ügyi tanácsadójával – arról, Moszkvának mennyire kellene keményen ragaszkodnia saját követeléseihez egy lehetséges békejavaslatban – írja a Bloomberg egy másik felvétel alapján:

Nem hivatalosan továbbítom nekik, világossá téve, hogy ez mind nem hivatalos. Aztán majd ők csinálnak belőle, amit akarnak. Nem hiszem, hogy a mi verziónkat fogadják el szó szerint, de legalább közel lesz hozzá

– mondta Dmitrijev.

Az egyeztetés nem sokkal az után történt, hogy Dmitrijev Floridában találkozott Witkoffal és Jared Kushnerrel, Trump vejével és informális tanácsadójával, hogy lefektessék egy 28 pontos béketerv kereteit. Az eredeti terv, amely a múlt héten kiszivárgott, nagyrészt az orosz igényeket tükrözte: Ukrajnának át kellene adnia teljesen a Donbászt, radikálisan le kellene építenie hadseregét, és Európának garantálnia kellene, hogy Ukrajna soha nem csatlakozik a NATO-hoz.

„Ez a történet egy dolgot bizonyít: Witkoff különmegbízott naponta beszél orosz és ukrán tisztviselőkkel a béke érdekében – pontosan ez az, amire Trump elnök kinevezte” – áll a Fehér Ház kommunikációs igazgatójának, Steven Cheungnak a közleményében. Dmitrijev a közösségi médiában „hamisnak” nevezte a leiratot, majd még egy posztban: „Minél közelebb kerülünk a békéhez, annál kétségbeesettebbek lesznek a háborús uszítók.” A washingtoni orosz nagykövetség nem reagált a megkeresésre.

Marco Rubio külügyminiszter korábban ragaszkodott hozzá, hogy a javaslat amerikai eredetű, bár mind az oroszok, mind az ukránok adtak hozzá inputot – ezzel reagált a washingtoni kétpárti felháborodásra, amely szerint a kiszivárgott terv valójában egy orosz kívánságlista. A külügyminisztérium nem kommentálta a Bloomberg beszámolóját. (via AP)