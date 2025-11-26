Egy másik ügyben jogerősen elítélték Nicolas Sarkozyt, aki nemrég szabadult a börtönből

Nicolas Sarkozyt jogerősen elítélték illegális kampányfinanszírozás miatt. A volt francia elnököt egy év börtönbüntetésre ítélték. A büntetés egyik felét azonban felfüggesztette a bíróság, a másik felét pedig anélkül is letölheti Sarkozy, hogy bevonulna a börtönbe. Amennyiben például elektronikus jeladót visel.

A mostani ítélet nem Sarkozy 2007-es, Moammer Kadhafi által finanszírozott kampányának ügyében született, hanem a 2012-es választási kampányával kapcsolatos ügyében. Az ügyészség azzal vádolta a politikust, hogy eltitkolta a kampányköltési limit feletti költéseit. Az ügyészség szerint Sarkozy 42,8 millió eurót költött a végül elveszített elnökválasztási kampányára, miközben a törvényben meghatározott limit 22,5 millió euró volt.

Az ügyben az alacsonyabb fokon eljáró bíróság bűnösnek találta Sarkozyt. Az ártatlanságát hangoztató politikus azonban fellebbezett a legfelsőbb bírósághoz, ami mai ítéletével helybenhagyta a korábbi ítéletet.

Nicolas Sarkozy Fotó: BASTIEN OHIER/Hans Lucas via AFP

Sarkozy egyébként november 10-én, húsz nap után hagyhatta el a börtönt. Miután a másik perében bírósági felügyelet alatt szabadlábra helyezték. A 2007-es kampány finanszírozásával kapcsolatos ügyet márciusban tárgyalja a feljebbviteli bíróság.

Sarkozy 216 oldalas könyvet írt a börtönben töltött 20 napjáról, a mű december 10-én jelenik meg. A nácikkal együttműködő Philippe Pétain óta Sarkozy volt az első francia államfő, aki börtönbe került. A politikus magánzárkában töltötte a büntetését, biztonságára a szomszédos cellába költöztetett két testőr ügyelt. (via The Guardian)