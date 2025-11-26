Elnézést kért a brit miniszterelnök, amiért agyrohasztó mémmel zavarta meg az órát

Keir Starmer egy peterborough-i általános iskolában járt, hogy az ingyenes iskolai étkeztetés bővítését reklámozza. Egy másodikos osztálynál olvasott fel a gyerekeknek, amikor az egyik kislány jelezte, hogy épp a 67. oldalon járnak a könyvben, utalva a gyerekek körében világszerte népszerű 6-7 mémre.

Starmer erre egyből csinálni kezdte az internetes trendhez kapcsolódó kézmozdulatot, mire több gyerek is csatlakozott hozzá. Az osztályterem nevetésben tört ki, mire egy tanár viccesen megdorgálta a miniszterelnököt, mondván: „Tudja, hogy a gyerekek bajba kerülnek, ha ezt csinálják az iskolában”.

Fotó: LEON NEAL/AFP

A Skrilla nevű rapper dalából származó 6-7 mém tipikus példája a brainrot jelenségnek: a közösségi média (főleg TikTok) ostoba, értelmetlen, ismétlődő tartalmai „rongálják” az agyat – vagyis függőséget okoznak, de semmi értelmeset nem adnak hozzá. Ezek a mémek gyakran abszurdak, értelmetlenek, és pont azért terjednek, mert frusztrálóak a felnőttek számára.

A miniszterelnök bocsánatot kért ugyan, de azért kitette a felvételt a közösségi oldalára, ami nem véletlen, hiszen a legendásan merev Starmer népszerűtlensége lassan történelmi mélységekbe csúszik. (via IBT)