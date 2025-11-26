Ember méretű fekete amurt fogtak a Kákafoki-holtágban

46,6 kiló, 155 centi. Lehetne a csajod is. De ez egy fekete amur.

Soha nem fogtak közel ekkorát sem. Ez még nyár végén került horogra, bojlival csalizva, de csak most adtak hírt róla.

Vass Norbert (hátul) és a gigantikus fekete amur (elöl)

A 2013 óta érvényes magyar rekordot hat kilóval meghaladó, 46,6 kilós fekete amurt fogott Vass Norbert a Kákafoki-holtágban, hivatalos nevén a Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körösön. A hal a farokúszójával együtt 155, anélkül 136 centi hosszú volt. A horgász, aki a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem állatbiotechnológiai és állattudományi doktori iskolájának hallgatója, a hal kímélése végett a vízben végezte a mérlegelést, és a fogást nem hitelesíttette halőrrel, így ebből nem lesz hivatalos rekord – de ez semmit sem von le a fogás különlegességéből.

Ami azért is ennyire spéci, mert a fekete amur nehezebben fogható ki, mint rokona, a sokkal ismertebb, jelző nélkül amur. A fekete ugyanis csiga- és kagylóevő faj, míg népszerű, bár igencsak környezetpusztító rokona szenvedélyes növényevő.

A horgász így idézte fel a hat éve tartó, de eredményt csak most hozó feketeamur-kergető projektjét:

„2019-ben vettem a fejembe, hogy egyszer fognom kell tudatosan és szabályosan egy feketét Kákafokból. Azóta minden évben próbálkoztam, de néhány eredménytelen horgászat után minden évben feladtam a sikertelenségeknek és a halat fedő misztikumnak köszönhetően. Idén májusban azonban azt mondtam, addig nem adom fel, amíg szákba nem terelek egyet. Kis szünetekkel ugyan, de 4 hónapon át, heti 5-6 nap horgászat, sok kísérletezés, variálás és több hely kipróbálása után a befektetett energia és türelem megtérült, augusztus végéig több fekete amurt is tudtam fogni, melyek közül kiemelkedett két óriás, egy 45 kg-os és egy 46,6 kg-os példány.”

A Körösvidéki Horgászegyesületek Szövetsége korábban így mesélte el az idegenhonos fekete amur magyarországi történetét: