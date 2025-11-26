„A fényképezés olyan, mint amit a kínaiak mondanak a vadászatról: » A tigrist fejben kell elejteni.« Ha tudom mit akarok, akkor a dolog már megy, akkor már csak ítéletvégrehajtás. Fényképezni minden hülye tud, abban semmi trükk nincs.” Féner Tamás: Beszélgetés a fényképezésről

Az OSZK Történeti Fénykép- és Interjútára kiállítást rendez Féner Tamás Kossuth-díjas fotóművész legutóbbi, 2015-től 2025-ig terjedő alkotói időszakából.

A megnyitó Facebook-eseménye itt elérhető.

A kiállítás címe: „Írom vers, ahogy jön”. Az idézet a hetvenes években a Szentkirályi utcában működő bolgár zöldségestől származik. Féner Tamás a kompozíciókhoz történeteket, humoros anekdotákat rendel. A kiállításon látható fotográfiák elsősorban a konstruktivitás és a geometrikus szerkesztés jegyében készültek. A kiállítás előterében a szerző korábbi, hasonló szemléletű szerkezetes kompozícióit lehet megnézni. A fotókhoz hanganyag is kapcsolódik. A Féner Tamással készített interjúrészletek felidézik a képekhez fűződő személyes emlékeket.

Féner Tamás 1938-ban született Budapesten, a hatvanas évektől meghatározó alakja a hazai fotóséletnek, Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész, egyetemi előadó. Féner a XX. század második felében lejátszódó művészeti, történelmi, politikai folyamatok aktív résztvevője, szemtanúja. Jelentős szerepe volt a hazai fotótörténet alakításában. Féner Tamás sok műfajban kipróbálta magát: a sajtófotó, a szociofotó és a portré-, illetve városfotózás területén is nagy utat járt be. Mindegyik műfaj más kompozíciós feltételekhez van kötve, a konstruktív szerkezetes gondolkodás azonban ezekben a sorozatokban is fellelhető. A kiállításon a gázgyár, Róma, Budapest és a portrésorozatok kiemelt munkái is megtekinthetők.

A tárlatot Németh Gábor író nyitja meg a a VII. emeleti kápolnatérben.

Kurátor: Füri Katalin.

A kiállítás munkatársai: Kovács Ádám, Sárközy Réka, Tóth Éva, Tóth Szilvia Rebeka. A kiállítás 2025. november 27. és 2026. március 31. között látogatható.