Harmadfokú árvízvédelmi készültség van Ipolytarnócon

belföld
Harmadfokúra emelkedett az árvízvédelmi készültség az Ipoly folyó ipolytarnóci szakaszán: a településen homokzsákokkal védekeznek.

Az Ipoly 2023 januárjában is áradt
Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Gál István, a falu polgármestere szerint folyamatban van a családok kitelepítése, és a helyi könyvtárban tudnak helyet és étkezést biztosítani az érintetteknek. Az intézkedésre a folyamatos esőzés és az Ipoly folyó vízszintjének jelzett jelentős emelkedése miatt, valamint az időjárási előrejelzések és a szlovák szakaszon mért vízszintek figyelembevételével volt szükség. (via Nool.hu)

belföld ipoly Ipolytarnóc árvízvédelmi készültség