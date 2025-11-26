Harmadfokú árvízvédelmi készültség van Ipolytarnócon

Harmadfokúra emelkedett az árvízvédelmi készültség az Ipoly folyó ipolytarnóci szakaszán: a településen homokzsákokkal védekeznek.

Az Ipoly 2023 januárjában is áradt Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Gál István, a falu polgármestere szerint folyamatban van a családok kitelepítése, és a helyi könyvtárban tudnak helyet és étkezést biztosítani az érintetteknek. Az intézkedésre a folyamatos esőzés és az Ipoly folyó vízszintjének jelzett jelentős emelkedése miatt, valamint az időjárási előrejelzések és a szlovák szakaszon mért vízszintek figyelembevételével volt szükség. (via Nool.hu)