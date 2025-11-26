Ijesztő, hogyan áll a társadalom a bántalmazott nőkhöz

video
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • November 25. a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja.
  • A NANE és a Patent Egyesület ilyenkor minden évben megszervezi a Néma Tanúk Felvonulását, hogy megemlékezzenek az elmúlt évben párkapcsolati, családon belüli erőszak során megölt nőkről.
  • Eközben az esemény előtti napokban véres lepedőkkel és néma kiállással demonstrált több száz hallgató a Képzőművészeti Egyetem előtt is, mivel az egyetem egy jelenlegi hallgatója azt állítja, hogy több mint három éve egy diáktársa megerőszakolta.
  • Azonban az elkövetőt felmentették, mivel a magyar jogszabályok szerint ha valakit nem fenyegetnek meg vagy nem áll fenn a testi kényszerítés, akkor az eset nem minősül szexuális erőszaknak.
  • Kedden többek között erről ügyről, a nők elleni erőszakról és az Isztambuli Egyezményről kérdeztük a résztvevőket.
video nane szexuális erőszak családon belüli erőszak képzőművészeti egyetem párkapcsolati erőszak Néma Tanúk Felvonulása patent egyesület isztambuli egyezmény
Legfrissebb videóink

Pintér Sándor: „Nem hagyunk semmit rohadni"

Először kellett magyarázkodnia a belügyminiszternek, mióta felmerült, hogy rendőri mulasztások is történhettek a Szőlő utcai ügyben.

Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

A Lettországban élő orosz állampolgárokra kiutasítás vár, ha nem teszik le a nyelvvizsgát

Ez sok idős embernek nagy kihívást jelent: a 74 éves Galina állítása szerint képtelen letenni a nyelvvizsgát, ezért most illegális bevándorlónak számít, és kitoloncolás fenyegeti.

444.hu
külföld

Zavarba hozta a Tisza jelöltállítasa a Fidesz gépezetét

Az előválasztás négy éve is olyan erővel tudta mozgósítani az ellenzéki szavazókat, hogy pár hétre háttérbe szorult a Fidesz. Mit mond el a Tisza erejéről a jelöltállítási folyamat?

Bábel Vilmos, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

„Fürsttel volt összefonódása ennek a rendszernek, és mindenképpen gyanús, hogy hagyták megszökni”

Fürst György az egyetlen baloldali politikus, akit a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta letöltendő börtönbüntetésre ítéltek – erre ő is megszökött. De kicsoda az egykori terézvárosi MSZP-s alpolgármester, és mi lett a politikusbűnözők elszámoltatásának ígéretéből?

Kovács Bendegúz, Ács Dániel, Herczeg Márk
video