Két nemzeti gárdistát meglőttek Washingtonban, a Fehér Ház közelében

Rálőttek a Nemzeti Gárda két tagja Washingtonban, a Fehér Ház közelében. A lövöldözőt őrizetbe vették. Egyelőre ellentmondásos hírek érkeztek arról, hogy meghalt-e a két gárdista, vagy sem. A tettes motivációi jelenleg ismeretlenek.

Donald Trump nem volt a Fehér Házban, mert kedden Floridába utazott, hogy otthon legyen Hálaadáskor.

Trump a támadás után Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy a két megsebesült katonát válságos állapotban vitték kórházba, és közölte, hogy a támadót is kórházban ápolják, súlyos sebesülésekkel. Az elnök bejegyzésében a tettest állatnak nevezte, aki súlyos árat fizet majd tettéért, és egyben támogatásáról biztosította a Nemzeti Gárda és a bűnüldöző erők tagjait.

Nemzeti gárdisták Washingtonban a lövöldözés után Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

A Nemzeti Gárda több száz tagja nyár óta járőrözik Washingtonban és más nagyvárosokban Donald Trump elnök heves vitákat kiváltó rendelkezései nyomán, hogy segítsen a bűncselekmények elleni hatósági intézkedésekben. A rendelkezés bírálói szerint erre semmi szükség nincsen, és elnöki túlkapás ez a döntés.

A két meglőtt gárdistát Nyugat-Virginiából vezényelték a fővárosba.

A lövöldözés helyszínét lezárták, a városi rendőrség és az elnököt védő Secret Service egységei, valamint a Nemzeti Gárda katonái is részt vettek az intézkedésben. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a támadó egyedül cselekedett-e. (CNN, MTI)