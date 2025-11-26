Kétbalkezes tolvaj tört össze egymás után négy autót Szombathelyen

Három autót is megpróbált ellopni egy bódult állapotban lévő fiatal férfi egy szombathelyi autókereskedés udvaráról, de mindhármat összetörte, sőt, tolatás közben még egy negyediket is.

A rendőrség számára nem ismeretlen férfi az utcáról mászhatott be a telepre, majd nyitogatni kezdte az ott álló autókat és indítókulcsot keresett bennük. Végül egy Volkswagent, egy Toyotát és egy Citroënt sikerült beindítania: az elsővel belehajtott a kapuba, a Citroënnel kidöntött egy villanyóraszekrényt és összetört egy elektromos elosztószekrényt, majd fennakadt, míg a Toyotával sikerült ugyan átszakítani a drótkerítést, de a drótháló a kocsi alá tekeredett és fennakadt a vonóhorgon. Ennek ellenére addig próbálkozott tovább, míg „le nem égett” az autó kuplungja.

A kiérkező járőrök a helyszínen elfogták a férfit, aki a beszámolók szerint erősen sérelmezte a rendőri intézkedést. (via 112)