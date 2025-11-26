Lázár János minisztériumában körlevelet kaptak a dolgozók, hogy töltsék ki a nemzeti konzultációt

POLITIKA
Lázár János minisztériumában emlékeztető emailt kaptak a dolgozók, hogy biztosan ne felejtsék el a nemzeti konzultáció kitöltési határidejét.

Lázár János
Fotó: Bankó Gábor/444

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) sajtóirodája szerdán küldött körlevelet a minisztériumi dolgozóknak. Emlékeztették a munkatársakat, hogy a kormány november 15-től lehetővé tette a nemzeti konzultáció online kitöltését november 30-ig. Azt kérték a dolgozóktól, hogy mondják el véleményüket, töltsék ki a konzultációt.

A kiküldött levél

A legújabb, „Tiltakozzunk az adóemelés ellen!” című nemzeti konzultációt októberben indította a kormány. Ez volt az első eset, hogy a konzultációt nem egy képzelt ellenség, hanem a Fidesz legnagyobb politikai ellenfelével szemben vetették be.

A marketinget ezúttal sem bízta a véletlenre a kormány. A konzultáció logója a képernyőn villogott az M4-en közvetített NB I-es focimeccsek és kézilabdameccsek közben, a TV2 dolgozói pedig videókat készítettek arról, ahogyan kitöltik a konzultációt.

Az ÉKM júniusban is küldött ki hasonló köremailt. Akkor arra kérték a minisztériumi dolgozókat, hogy mindenképpen szavazzanak a kormány „Voks2025” című véleménynyilvánító szavazásán.

POLITIKA nemzeti konzultáció Lázár János Építési és Közlekedési Minisztérium
