Lázár János minisztériumában körlevelet kaptak a dolgozók, hogy töltsék ki a nemzeti konzultációt

Lázár János minisztériumában emlékeztető emailt kaptak a dolgozók, hogy biztosan ne felejtsék el a nemzeti konzultáció kitöltési határidejét.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) sajtóirodája szerdán küldött körlevelet a minisztériumi dolgozóknak. Emlékeztették a munkatársakat, hogy a kormány november 15-től lehetővé tette a nemzeti konzultáció online kitöltését november 30-ig. Azt kérték a dolgozóktól, hogy mondják el véleményüket, töltsék ki a konzultációt.
A legújabb, „Tiltakozzunk az adóemelés ellen!” című nemzeti konzultációt októberben indította a kormány. Ez volt az első eset, hogy a konzultációt nem egy képzelt ellenség, hanem a Fidesz legnagyobb politikai ellenfelével szemben vetették be.
A marketinget ezúttal sem bízta a véletlenre a kormány. A konzultáció logója a képernyőn villogott az M4-en közvetített NB I-es focimeccsek és kézilabdameccsek közben, a TV2 dolgozói pedig videókat készítettek arról, ahogyan kitöltik a konzultációt.
Az ÉKM júniusban is küldött ki hasonló köremailt. Akkor arra kérték a minisztériumi dolgozókat, hogy mindenképpen szavazzanak a kormány „Voks2025” című véleménynyilvánító szavazásán.
A szerda esti kézimeccs közvetítése alatt szinte végig kint volt az emlékeztető, ami már a hét végi NB I-es futballmeccseknél is feltűnt.
Reels formátumban.
„Kérem, éljen a lehetőséggel.”