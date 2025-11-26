Magyar Péter: A kisállatadóból egy szó sem igaz, de a zebraadót megfontoljuk

Közleményben reagált Magyar Péter az állítólagos megszorítási tervekről szóló Index-cikkre, mely már egy napja hivatkozási alap a fideszes médiában:

Az Orbánék által hamisított indexes »tervekből« persze egy szó sem igaz. Így a kisállat adó sem. Viszont köszönjük az ötletet! A milliárdosok vagyonadója mellett a házi zebrákra darabonként 100 millió forint adó kivetése megfontolandó…

– írta a Tisza Párt elnöke, aki szerint „az az Orbán Viktor vádol mást hazug módon áfaemeléssel, aki bevezette Európában a legmagasabb, 27%-os áfakulcsot. Aztán bevezette mellé a 4,5 %-os kiskereskedelmi különadót. Ja, és bevezetett és megemelt 60 adót.”

Fotó: Németh Dániel/444

A közleményben Magyar arra is kitér, hogy kevesebb mint egy nap alatt már több mint 150 ezren szavaztak a TISZA jelöltállításának második fordulójában.