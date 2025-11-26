Már elérhető az új covidoltás

Megérkezett az idei szezonra javasolt összetételű, ingyenes Covid-oltás, amely országszerte igényelhető a háziorvosoknál – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán az MTI-vel.

Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag. A védőoltás önkéntes, ugyanakkor különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak. A krónikus beteg, 12 év alatti gyerekek oltása szülő kérésére biztosított.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az NNGYK közölte, a SARS-CoV-2 vírus továbbra is jelen van, és bár a jelenlegi tapasztalatok szerint számos esetben enyhébb megbetegedést okoz, a veszélyeztetett csoportok körében továbbra is fennáll a súlyos lefolyású megbetegedés kockázata.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a védőoltás csökkenti a súlyos szövődmények és a kórházi kezelés szükségességének esélyét, ezért a NNGYK arra ösztönzi az érintetteket, hogy mielőbb kérjék az oltást. A megfelelő védettség kialakítása érdekében már most ajánlott igényelni a védőoltást, hogy a karácsonyi ünnepek idején biztonságban látogathassák vagy fogadhassák családtagjaikat a kockázati csoportba tartozók és az idősek. Kitértek arra is, hogy a fertőződés kockázatának mérséklése érdekében továbbra is fontos az alapvető higiénés szabályok betartása: a rendszeres kézmosás, a megfelelő szellőztetés, a gyakran érintett felületek tisztítása, valamint a köhögési és tüsszentési etikett követése.

Idén ráadásul szokatlanul korán indul az influenzaszezon, egy újonnan megjelent A(H3N2) influenzatörzs, az úgynevezett K alegység áll a terjedés hátterében, ezért az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) azt javasolja, hogy az oltásra jogosultak haladéktalanul vegyék fel a védőoltást.