Még akár emelné is a sporttámogatásokat a Tisza sportpolitikusa

Kormányra kerülése esetén megtartaná, sőt akár emelné is sportra jutó állami támogatásokat Kulcsár Krisztián, a Tisza sport munkacsoportjának tagja. „Teljesen legitim vita, hogy kapjon-e ennyi pénzt a sport vagy sem, de megítélésem szerint nem ez a valódi probléma. A gond a korrupció, az elszegényedő társadalom, az, hogy a kórházaknak sok helyen még vécépapírra se telik, és hogy az oktatási rendszer alig működik” – mondta a HVG-nek adott interjújában Kulcsár Krisztián, ám arra már nem tért ki, hogy a sportba áramló százmilliárdokat akár másra is lehetne költeni.

„Én nem a sportkiadások csökkentésében látom a kiutat. A támogatások mértékével egyetértek, azzal van bajom, hogy ebből mennyi tűnik el a sportvezetők és a holdudvar zsebében” – fogalmazott Kulcsár.

Szerinte a magyar sport legsúlyosabb problémája, hogy összefonódott a politikával.

Kulcsár azt mondja, a társasági adó terhére történő sporttámogatás évente 125 milliárd forint, és „ennek az utolsó forintig meg kell maradnia”, sőt még növelné is a sporttámogatások összegét, mert most csak a hat látványsport kap ebből a pénzből. A Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke szerint a sport nemzeti érték, az utánpótlást pedig eredménytől függetlenül támogatni kell. Amin javítana, az a támogatások elosztásának átláthatósága, de kiszűrné a visszaéléseket is, hogy a pénz tényleg oda jusson, ahová szánják. Szeretné, ha jutna ebből a pénzből a tömeg- és szabadidősportba is.

Nem változtatna a sportolóknak és edzőknek juttatott – a világon is kiemelkedően magas –, világversenyeken elért eredmények után járó jutalmak és életjáradékok rendszerén sem Kulcsár, mert ő „örül minden olimpiai éremnek”, és azt képviseli, hogy „a sportolók és a felkészítőik kapjanak meg minden támogatást és jutalmat, ami jár nekik.”

Kulcsár Krisztián Fotó: Németh Dániel/444

A foci kiemelt támogatását is megtartaná Kulcsár, az oda öntött pénzek elköltésének hatékonyságával azonban nem elégedett. „A magyar labdarúgás negyven éve adósunk az eredménnyel. Jó volna végre látni, hogy a fociba áramló pénzek visszaköszönnek az eredményekben, drukkolok és szeretném még megélni, hogy kijutunk egy világbajnokságra.”

Azt is elmondta, hogy szeretne olyan országban élni, mely képes Olimpiát rendezni – Kulcsár ugyanis alapítója a Budapesti Olimpiai Mozgalomnak.

Kulcsárt meglepte az a kérdés, ami arra vonatkozott, hogy árulja el, kik dolgoznak vele együtt a Tisza sporttal foglalkozó munkacsoportjában. Ugyanis nem akarja őket is kitenni annak, amin ő keresztülment, miután felvállalta, hogy tiszás.