Négy halott, több sérült egy kigyulladt lakóházban Hongkongban

Négy ember meghalt, és többen megsérültek egy nagy kiterjedésű tűzben Hongkongban, a Wang Fuk Court nevű lakókomplexumban, írja a BBC a hongkongi kormány közlése nyomán. A lángok helyi idő szerint délután három óra előtt csaptak fel a város északi részén, a Tai Po kerületben található, mintegy 2000 lakásos, nyolc blokkból álló épületegyüttesben.

Fotó: TOMMY WANG/AFP

A hatóságok tájékoztatása szerint eddig hét embert szállítottak két kórházba. Közülük négyen meghaltak, ketten válságos állapotban vannak, egy sérült állapota stabil. A Reuters helyszíni tudósítói szerint a sérültek között tűzoltók is vannak, akik a lángok megfékezésén dolgoztak.

A tűzoltóság 14:51-kor érkezett az első bejelentésre, majd 15:34-kor a tüzet a négyes fokozatú kategóriába sorolták, ami a súlyosabb tűzesetek közé tartozik Hongkong besorolási rendszerében. A felvételek szerint három toronyházat is sűrű füst és lángok borítottak be a lakótelepen. A Tai Po autópálya egy szakaszát lezárták, a buszjáratokat elterelték.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet, vannak‑e további áldozatok, hányan rekedhettek még az épületben, és meddig tarthat az oltás. A hatóságok folytatják a mentési munkálatokat és a tűz okainak kivizsgálását.