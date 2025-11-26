Nem adott engedélyt Szijjártó Péter gépének a bosznia-hercegovinai hadügyminiszter, hogy leszálljon Banja Luka repterén

Megtagadta a Szijjártó Péter külügyminisztert szállító katonai repülőgép leszállását a Banja Luka repülőtéren a bosznia-hercegovinai védelmi miniszter – írta meg az n1info.ba. Zukan Helez miniszter szerint a magyar fél nem indokolta meg, hogy miért katonai géppel érkezik Szijjártó.
Helez szerint Szijjártó és Orbán Viktor „évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó Szerb Köztársaság egykori elnökét,” Milorad Dodikot és „az ország szuverenitását, területi integritását és egységességét aláásó” terveit.
„Mint Bosznia-Hercegovina védelmi minisztere, feladatom az alkotmányos rend, a törvények és az ország érdekeinek védelme. Ezért döntöttem úgy, hogy nem engedélyezem a leszállást, amíg nincs teljes átláthatóság, és államunk számára nem biztosítják a tiszteletet” – érvelt a védelmi miniszter.
A Boszniai Szerb Köztársaság tisztségétől megfosztott elnöke gyakran fordul meg Magyarországon, szerdán is meglátogatta Orbánt, és még az MCC-n is elő fog adni a napokban. A szerb szeparatisták nem búslakodhatnak, hiszen a múlt hét vasárnap tartott előrehozott elnökválasztáson Siniša Karan, az oroszbarát Milorad Dodik szoros szövetségese győzött.
A választást azután írták ki, hogy Milorad Dodikot megfosztották hivatalától és hat évre eltiltották a politikai tevékenységtől. A győztes Karan, megfogadta, hogy „még nagyobb erővel” folytatja Dodik politikáját. A most megválasztatott elnök mandátuma kevesebb mint egy évig tart, a rendes elnökválasztást jövőre rendezik.
Legutóbb szeptember 5-én járt itt a boszniai Szerb Köztársaság tisztségétől megfosztott egykori elnöke, akit Orbán töretlenül elnöknek tekint.
Vasárnapi megválasztása után már Budapestre is jött Dodik utódja és szövetségese, Siniša Karan. A megválasztott elnököt elkísérte Orbánhoz Milorad Dodik is.
A rendkívül alacsony részvételi arány a Vlagyimir Putyinnal és Orbán Viktorral is szoros baráti kapcsolatokat ápoló Dodik szövetségesének, Siniša Karannak kedvezett. Az elnöki mandátum kevesebb mint egy évig tart, mivel jövő októberben általános választásokat tartanak.