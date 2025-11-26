Orbán fiatalít, több megyei jogú városban is lecseréli a fideszes képviselőket

Orbán Viktor a zaol.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy a Fidesz generációváltást szeretne, ezért több megyei jogú városban is lecserélik a parlamenti képviselőjelöltjeiket.

A szombathelyi Hende Csabáról, a zalaegerszegi Vigh Lászlóról és a debreceni Kósa Lajosról már korábban kiderült, hogy nem indulnak újra egyéni mandátumukért. Szombathelyen Vámos Zoltán főispánt, Zalaegerszegen Szilasi Gábor önkormányzati képviselőt, Debrecenben pedig Barcsa Lajos alpolgármestert indítja jövőre a Fidesz.

Orbán interjújában azt mondta, hogy megvan a Fidesz 106 jelöltje, akikkel külön-külön egyeztetett is. A neveket azonban azért nem jelentették még be, mert a kormányzásra koncentrálnak.

„Mi még nem tudjuk bedurrantani a kampánymotorokat, mert kormányoznunk kell. Az ellenzéknek nincs ilyen felelőssége, nekünk viszont a hivatalos választási kampány megindulásáig alkotmányosan is az ország kormányzása a kötelességünk. Ezt semmilyen kampányszempont nem előzheti meg.”

Orbán Viktor Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG/NurPhoto via AFP

Orbán azt is mondta, hogy azokban a megyei jogú városokban, ahol sokat változott a lakosság összetétele, alkalmazkodniuk kell a változáshoz, ezért új jelölteket akarnak indítani. „Ez a helyzet Zalaegerszegen és néhány más megyei jogú városban is.”

Bár példákat nem hozott a miniszterelnök, a leírás alapján veszélyben érezheti magát akár a miskolci Csöbör Katalin, a székesfehérvári Vargha Tamás, a tatabányai Bencsik János, a salgótarjáni Becsó Zsolt és a kaposvári Gelecsér Attila is. Ugyanis mindannyian régóta megyei jogú városok parlamenti képviselői.