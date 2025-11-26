Újabb ítélet mondta ki, hogy az Államadósság Kezelő Központnak ki kell adnia az egymilliárd eurós kínai hitel szerződéseit

A Demokratikus Koalíció újabb pert nyert az egymilliárd eurós kínai hitel ügyében. A Telex cikke szerint a bíróság ismét kimondta, hogy az Államadósság Kezelő Központnak (ÁKK) ki kell adnia a hitel szerződéseit.

A Varju László által indított perben már júniusban született egy hasonló tartalmú, jogerős ítélet. A Kúria azonban új eljárást rendelt el az ügyben. A mostani bírósági döntés már az új eljárásban született. Az ítélet azonban nem jogerős.

A kínai hitellel kapcsolatban Csárdi Antal is pert indított. A szeptemberi, elsőfokú bírói ítélet Csárdi perében is kimondta, hogy a szerződés közérdekű adatnak számít, ezért az ÁKK-nak ki kell adnia a részleteket. Az ügyben várhatóan csütörtökön hirdet ítéletet a másodfokon eljáró bíróság.

Hszi Csin-ping kínai elnök és Orbán Viktor 2024 májusában Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A magyar állam 2024 tavaszán vett fel egymilliárd eurónyi devizahitelt kínai bankoktól. A hitelt három kínai pénzintézet, a China Development Bank, az Export-Import Bank of China és a Bank of China magyarországi fióktelepe biztosította.

A pénzt infrastrukturális és energetikai fejlesztésekre használhatja fel a magyar állam. A hitel futamideje 3 év, a visszafizetési határidő pedig 2027. április 19. A legfontosabb részletet, vagyis a kamat mértékét azonban nem közölte az ÁKK.

Az 1 milliárd euró nem kis összeg, a kötvénytartozásokat nem számolva ez a magyar állam legmagasabb összegű hiteltartozása. Kicsivel megelőzve a Budapest-Belgrád vasútvonalra felvett 917 millió dolláros hitelt.