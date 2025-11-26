Velünk élő történelem: Kósa Lajos nem indul egyéni jelöltként Debrecenben

Kósa Lajos helyett Barcsa Lajos alpolgármester lesz a Fidesz jelöltje Debrecenben, a Hajdú-Bihar 1-es választókerületben. Ezt maga a Fidesz alelnöke jelentette be az Ultrahangban.

A rendszerváltás óta most először nem indul Kósa egyéniben. 1990-ben ötödik, 1994-ben negyedik lett, 1998 óta folyamatosan nyert.

Kósa egyike azon négy fideszes politikusnak Orbán Viktorral, Kövér Lászlóval és Németh Zsolttal, akik 1990 óta tagjai a parlamentnek.

Kósa vélhetően országgyűlési képviselő marad 2026 után is, mert listán indítja őt a pártja.

Kósa a fideszes alelnökségével magyarázta, hogy nem indul. Azt mondta, a pártja jelöltállítási logikájából következik mindez. Ez azért különös, mert Kósa 2022-ben is a Fidesz alelnöke volt. Németh Szilárd szintén alelnökként két egyéni választást is elveszített.

Kósa alelnöki mandátuma egyébként a Fidesz többi vezetőjével együtt a napokban hosszabbodott meg. Kiderült ugyanis, hogy a november 22-ére várt tisztújító kongresszust a tavaszi országgyűlési választás utánra halasztották.

A Hajdú-Bihar egyes választókerületben tiszás színekben Tárkányi Zsolt, a párt sajtókapcsolati vezetője, volt RTL-es újságíró és Gál András rendszergazda küzd a jelöltségért.

Fotó: Németh Dániel/444

Korábban itt írtunk a fideszes matuzsálemekről, vagyis arról, mi várható a 65 év fölötti egyéni országgyűlési képviselőktől 2026-ban. A még csak 61 éves Kósa nem volt köztük.